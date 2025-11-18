Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Sedinum | Leszek Herman
Zobacz
Zobacz
Zobacz
Zobacz

Lekcja o prawach człowieka w tramwaju [WIDEO, ZDJĘCIA]

Region Antoni Stefański

Realizacja Wojciech Ochrymiuk
Trwa Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka. Z tej okazji na ulice Szczecina wyjechał tramwaj, w którym uczniowie szkół ponadpodstawowych mogli w ciekawy sposób poznać ich genezę i praktyczne zastosowanie.
Moje prawa w obiektywie - wystawa w szczecińskim magistracie [ZDJĘCIA]

„Moje prawa w obiektywie” - wystawa w szczecińskim magistracie [ZDJĘCIA]

Taki pomysł na naukę spodobał się młodym pasażerom.

- Wydaje mi się, że format jest spoko. Chciałabym najpierw jeszcze zobaczyć, jak to będzie w realizacji. - Myślę, że to jest na pewno ciekawszy sposób, niż na przykład ktoś miałby się spotkać w szarym pokoju. Prawa człowieka są ważne, jeżeli chodzi o funkcjonowanie w społeczeństwie. - Wydaje mi się, że bardzo przyjemnie. Na pewno coś innego niż siedzenie w szkolnej ławce. Wydaje mi się, że warto. - Warto dowiedzieć się czegoś o tym, jakie mamy prawa, że mamy za co być wdzięczni naszym przodkom. Walczyli za nas, za wolność właśnie. Warto o tym wiedzieć i to doceniać dzisiaj - mówią uczniowie.

- To skuteczny sposób lekcję, ponieważ tramwajami jeździ wiele osób i można porozmawiać na każdy temat – mówi wicemarszałek województwa zachodniopomorskiego Anna Bańkowska. - Bardzo chcieliśmy, żeby ten dzisiejszy dzień był bardzo widoczny na ulicach Szczecina. Nie wszyscy wiedzą, jakie mamy te podstawowe prawa i na pewno też nie wszyscy wiedzą, że są jeszcze zakątki świata, gdzie ludzie walczą o swoje prawa.

Zabytkowy tramwaj z uczniami na pokładzie przejechał przez najważniejsze ulice Szczecina. Organizatorem akcji był Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego.

Edycja tekstu: Kamila Kozioł
Taki pomysł na naukę spodobał się młodym pasażerom.
- To skuteczny sposób lekcję, ponieważ tramwajami jeździ wiele osób i można porozmawiać na każdy temat – mówi wicemarszałek województwa zachodniopomorskiego Anna Bańkowska.
Relacja Antoniego Stefańskiego z programu "Tematy i Muzyka".
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Dodaj komentarz

Zobacz
Zobacz
Zobacz
Zobacz
Zobacz
Zobacz
Zobacz
Zobacz

Najnowsze podcasty