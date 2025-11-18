Rośnie liczba chorób wenerycznych w Polsce - warto się przetestować

Rośnie liczba zdiagnozowanych chorób przenoszonych drogą płciową w Polsce, choć lekarze podkreślają, że oficjalne dane to tylko wierzchołek góry lodowej. Warto o nich mówić szczególnie podczas Europejskiego Tygodnia Testowania.

Edycja tekstu: Kamila Kozioł

- W jego ramach można wykonać test w kierunku HIV, HCV i kiły - bez skierowania, za darmo i anonimowo. Jest także możliwość wykonania testu w kierunku HIV czwartej generacji - mówi koordynatorka Punktu Konsultacyjno-Diagnostycznego w Szczecinie Małgorzata Kłys-Rachwalska. - Ta wyjątkowość testów czwartej generacji polega na tym, że skrócone jest okienko serologiczno-diagnostyczne do dwóch tygodni. Bo w tych testach, które wykonujemy, test przesiewowy, pobierając krew, to okienko serologiczne trwa sześć tygodni.W tym roku w szczecińskim punkcie 140 osób otrzymało pozytywny wynik testu na HIV - w zeszłym 80.- Dowiedziałem się, że mój partner ma HIV, dlatego chciałem się przetestować - mówi mężczyzna, który odwiedził punkt. - Jest wysokie prawdopodobieństwo, że jestem też zarażony i dlatego robię badania. Można zrobić to za darmo i anonimowo, w pełni komfortowo.W Szczecinie Punkt Konsultacyjno-Diagnostyczny znajduje się w budynku poradni specjalistycznych Szpitala Wojewódzkiego przy ul. Broniewskiego 2 na pierwszym piętrze.Do piątku będzie czynny od 15 do 19. Ostatnia osoba przyjmowana jest pół godziny przed zamknięciem punktu. Mieszkańcy województwa zachodniopomorskiego mogą się przetestować także w Koszalinie.