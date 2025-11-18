Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Sedinum | Leszek Herman
Nadużywanie antybiotyków powoduje spadek ich skuteczności - eksperci alarmują

Region Anna Klimczyk

Fot. pixabay.com / stevepb (CC0 domena publiczna)
Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) umieściła oporność na antybiotyki na liście 10 największych globalnych zagrożeń zdrowia publicznego. Polska należy do grupy państw o ponadprzeciętnie wysokim odsetku bakterii opornych na kluczowe leki.
- Antybiotyki należy stosować tylko i wyłącznie ze wskazań lekarza - podkreśla dr Joanna Jursa-Kulesza, epidemiolog ze Szpitala Wojewódzkiego w Szczecinie. - Większość zakażeń, które obserwujemy w środowisku poza szpitalnym, na przykład teraz, wirusy grypy, RSV czy SARS, to są zakażenia wirusowe i na nie antybiotyki nie działają.

- Największym zagrożeniem jest to, że nadużywanie antybiotyków powoduje spadek ich skuteczności - dodaje dr Jursa-Kulesza. - Czyli krótko mówiąc, tracimy narzędzie, dzięki któremu medycyna może się rozwijać, możemy skutecznie ratować ludzi, którzy wcześniej nie mieliby absolutnie żadnej szansy na przeżycie. Możemy prowadzić te bardzo skomplikowane procedury medyczne.

Eksperci wskazują, że główne powody oporności na antybiotyki to ich nadmierne i niewłaściwe stosowanie, nadużywanie antybiotyków w rolnictwie i hodowli zwierząt, a także brak odpowiedniej higieny, zwłaszcza w placówkach medycznych.
