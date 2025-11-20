Norwescy piloci w Krzesinach ćwiczą z Polakami

fot. PAP/Jakub Kaczmarczyk

Norweskie samoloty F-35 i polskie F-16 ćwiczą przechwytywanie takich samych celów, jak na wojnie w Ukrainie.

Cztery nowoczesne myśliwce norweskich sił powietrznych od kilku miesięcy stacjonują w bazie w Krzesinach.



Piloci strzegą terytorium NATO i jednocześnie trenują z Polakami. Przebieg takich ćwiczeń opisał podczas spotkania z dziennikarzami dowódca komponentu ppłk Morten Hanche.



"Scenariusz naszych ćwiczeń obejmuje namierzanie i rozpoznawanie wolno latających dronów oraz rakiet manewrujących, takich samych celów, z jakimi Ukraińcy mają do czynienia codziennie" - podkreśla Hanche.



Dla polskich pilotów to ważne doświadczenie, ponieważ od przyszłego roku polskie wojsko także będzie wykorzystywać F-35. Dowódca 6. Eskadry Lotniczej z 31. Bazy Lotnictwa Taktycznego w Krzesinach ppłk Wojciech "Ramrod" Kieczur chwali współpracę z Norwegami.



- Dowiadujemy się o tym, jakimi możliwościami oni dysponują. Oni od nas dowiadują się głównie tego, jak to wygląda na tej wschodniej flance NATO, jakie mamy - że tak powiem - zagrożenia wynikające z tego - dodaje ppłk Kieczur.



Misja norweskich pilotów potrwa co najmniej do grudnia. Żołnierze razem z polskimi lotnikami reagują na zagrożenia. Norweskie F-35 startowały w trybie alarmowym w tym tygodniu podczas intensywnych bombardowań na Ukrainie. W tym czasie nie doszło do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej. Wojsko nie podaje jak dużo było takich interwencji w ostatnim czasie.



Autorka edycji: Joanna Chajdas