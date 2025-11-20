Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Sedinum | Leszek Herman
  Reklama  
Zobacz

Norwescy piloci w Krzesinach ćwiczą z Polakami

Region Informacyjna Agencja Radiowa

fot. PAP/Jakub Kaczmarczyk
fot. PAP/Jakub Kaczmarczyk
Norweskie samoloty F-35 i polskie F-16 ćwiczą przechwytywanie takich samych celów, jak na wojnie w Ukrainie.
Cztery nowoczesne myśliwce norweskich sił powietrznych od kilku miesięcy stacjonują w bazie w Krzesinach.

Piloci strzegą terytorium NATO i jednocześnie trenują z Polakami. Przebieg takich ćwiczeń opisał podczas spotkania z dziennikarzami dowódca komponentu ppłk Morten Hanche.

"Scenariusz naszych ćwiczeń obejmuje namierzanie i rozpoznawanie wolno latających dronów oraz rakiet manewrujących, takich samych celów, z jakimi Ukraińcy mają do czynienia codziennie" - podkreśla Hanche.

Dla polskich pilotów to ważne doświadczenie, ponieważ od przyszłego roku polskie wojsko także będzie wykorzystywać F-35. Dowódca 6. Eskadry Lotniczej z 31. Bazy Lotnictwa Taktycznego w Krzesinach ppłk Wojciech "Ramrod" Kieczur chwali współpracę z Norwegami.

- Dowiadujemy się o tym, jakimi możliwościami oni dysponują. Oni od nas dowiadują się głównie tego, jak to wygląda na tej wschodniej flance NATO, jakie mamy - że tak powiem - zagrożenia wynikające z tego - dodaje ppłk Kieczur.

Misja norweskich pilotów potrwa co najmniej do grudnia. Żołnierze razem z polskimi lotnikami reagują na zagrożenia. Norweskie F-35 startowały w trybie alarmowym w tym tygodniu podczas intensywnych bombardowań na Ukrainie. W tym czasie nie doszło do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej. Wojsko nie podaje jak dużo było takich interwencji w ostatnim czasie.

Autorka edycji: Joanna Chajdas
"Scenariusz naszych ćwiczeń obejmuje namierzanie i rozpoznawanie wolno latających dronów oraz rakiet manewrujących, takich samych celów, z jakimi Ukraińcy mają do czynienia codziennie" - podkreśla Hanche.
Dla polskich pilotów to ważne doświadczenie, ponieważ od przyszłego roku polskie wojsko także będzie wykorzystywać F-35. Dowódca 6. Eskadry Lotniczej z 31. Bazy Lotnictwa Taktycznego w Krzesinach ppłk Wojciech "Ramrod" Kieczur chwali współpracę z Norwegami.

Dodaj komentarz

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes

12345
12345
12345

Najczęściej czytane

  1. Stado koni wbiegło pod pociąg
    (od 15 listopada oglądane 8058 razy)
  2. Stado krów na torach. Jedna nie przeżyła zderzenia z IC
    (od 17 listopada oglądane 6628 razy)
  3. Jazda na gapę w Szczecinie. Rekordzistka ma do zapłacenia 49 tysięcy złotych
    (od 14 listopada oglądane 4029 razy)
  4. Dwóch chętnych na miejsce w lidze po Świcie
    (od 15 listopada oglądane 3545 razy)
  5. Wójt gminy Kołbaskowo: Międzyodrze jest w coraz gorszym stanie
    (od 17 listopada oglądane 3373 razy)

Archiwum informacji

listopad 2025
poniedziałek27wtorek28środa29czwartek30piątek31sobota01niedziela02poniedziałek03wtorek04środa05czwartek06piątek07sobota08niedziela09poniedziałek10wtorek11środa12czwartek13piątek14sobota15niedziela16poniedziałek17wtorek18środa19czwartek20piątek21sobota22niedziela23poniedziałek24wtorek25środa26czwartek27piątek28sobota29niedziela30

Najnowsze serwisy informacyjne

serwis z godziny 22:00
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz

radioszczecin.tv

Symulator siłowni okrętowej przygotuje uczniów do wejścia na statek [WIDEO, ZDJĘCIA]
Artur Bilski
Architektoniczna perełka odzyskała swój ceglany blask [WIDEO, ZDJĘCIA]
Trzy miesiące nocnej prohibicji. Jest nieco spokojniej, "ale miasto przestało żyć" [WIDEO, ZDJĘCIA]
Stanisław Barna
Lekcja o prawach człowieka w tramwaju [WIDEO, ZDJĘCIA]

Najnowsze podcasty