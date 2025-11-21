Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Przedsiębiorcy i społecznicy rozmawiają o odpowiedzialnym designie [ZDJĘCIA]

Region Antoni Stefański

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Pod hasłem „RE-GENERACJA” odbędzie się w piątek w studiu S1 Radia Szczecin IX Międzynarodowy Kongres Kreatywny Design Plus.
Uczestnicy porozmawiają o odpowiedzialnym designie i przyszłości sektora kreatywnego – mówi Magdalena Roman, współorganizatorka wydarzenia.

- Będziemy mieli bardzo ciekawych prelegentów, wśród nich Emilia Biernat, Paweł Grobelny, Marek Ostrowski oraz Maciej Kowalewski, a także marka Remaked. Oprócz tego będziemy prezentować projekt "Sztuka na receptę" i mamy dla Państwa niespodziankę muzyczną - mówi Roman.

Staramy się być na bieżąco z tym, co się dzieje wokół nas i inspirować mieszkańców do wspólnego działania – dodaje Hanna Wysocka, współorganizatorka kongresu.

- Co roku organizujemy konkurs How to Grow. Chcemy nagrodzić firmy z naszego Pomorza Zachodniego, które inspirują do takich działań odpowiedzialnie społecznych. I dzisiaj właśnie dowiemy się kto w tym roku zajął te pierwsze trzy miejsca - mówi Wysocka.

Początek wydarzenia o godzinie 17 w studiu S1 Radia Szczecin.

Edycja tekstu: Michał Król
