Przedsiębiorcy i społecznicy rozmawiają o odpowiedzialnym designie [ZDJĘCIA]

Pod hasłem „RE-GENERACJA” odbędzie się w piątek w studiu S1 Radia Szczecin IX Międzynarodowy Kongres Kreatywny Design Plus.

Edycja tekstu: Michał Król

Uczestnicy porozmawiają o odpowiedzialnym designie i przyszłości sektora kreatywnego – mówi Magdalena Roman, współorganizatorka wydarzenia.- Będziemy mieli bardzo ciekawych prelegentów, wśród nich Emilia Biernat, Paweł Grobelny, Marek Ostrowski oraz Maciej Kowalewski, a także marka Remaked. Oprócz tego będziemy prezentować projekt "Sztuka na receptę" i mamy dla Państwa niespodziankę muzyczną - mówi Roman.Staramy się być na bieżąco z tym, co się dzieje wokół nas i inspirować mieszkańców do wspólnego działania – dodaje Hanna Wysocka, współorganizatorka kongresu.- Co roku organizujemy konkurs How to Grow. Chcemy nagrodzić firmy z naszego Pomorza Zachodniego, które inspirują do takich działań odpowiedzialnie społecznych. I dzisiaj właśnie dowiemy się kto w tym roku zajął te pierwsze trzy miejsca - mówi Wysocka.Początek wydarzenia o godzinie 17 w studiu S1 Radia Szczecin.