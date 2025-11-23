Orszak, a to oznacza utrudnienia Region 2025-11-23 10:35 Adam Wosik Fot. Mateusz Papke [Radio Szczecin/Archiwum] O godzinie 13 sprzed Bazyliki Archikatedralnej pod wezwaniem świętego Jakuba wyruszył Orszak Chrystusa Króla. Kościół katolicki: uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata Przejdzie ulicami Grodzką, Sołtysią i Wyszyńskiego, a następnie przez Bramę Portową dotrze do pl. Zwycięstwa. Tutaj procesja zakończy się przed Sanktuarium Najświętszego Serca Pana Jezusa. Utrudnienia w ruchu kierowców oraz pojazdów komunikacji miejskiej potrwać mogą do godziny 14. Edycja tekstu: Jacek Rujna Dodaj komentarz