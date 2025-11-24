Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
"Załamanie pogody" ominie nasz region

Region Julia Nowicka

Fot. Weronika Łyczywek [Radio Szczecin/Archiwum]
"Załamanie pogody" ominie Pomorze Zachodnie - uspokaja synoptyk. Połowa Polski pokryta jest śniegiem. Powodem ma być niż wkraczający w granice kraju.
Co z wymianą opon na zimowe Ludzie czekają na ostatnią chwilę

Co z wymianą opon na zimowe? "Ludzie czekają na ostatnią chwilę"

Śmiertelne wypadki na ośnieżonych drogach w Niemczech
Poranek w Szczecinie: "Było odśnieżanie i będzie spóźnienie do pracy..." [ZDJĘCIA]
Jak tłumaczy Marcin Czeczatka z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, niż ma ominąć nasz region.

- Będzie wkraczał dosyć śmiało, ale przez Polskę wschodnią. Będzie niósł ze sobą opady śniegu, deszczu ze śniegiem. Województwo zachodniopomorskie nie zostanie objęte tym niżem - podkreśla Czeczatka.

Temperatura w nocy na minusie, w dzień lekko powyżej zera. Pierwsze opady śniegu czy deszczu mogą pojawić się w weekend.

Autorka edycji: Joanna Chajdas
Relacja Julii Nowickiej z programu "Tematy i Muzyka".

