"Załamanie pogody" ominie nasz region

"Załamanie pogody" ominie Pomorze Zachodnie - uspokaja synoptyk. Połowa Polski pokryta jest śniegiem. Powodem ma być niż wkraczający w granice kraju.

Autorka edycji: Joanna Chajdas

Jak tłumaczy Marcin Czeczatka z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, niż ma ominąć nasz region.- Będzie wkraczał dosyć śmiało, ale przez Polskę wschodnią. Będzie niósł ze sobą opady śniegu, deszczu ze śniegiem. Województwo zachodniopomorskie nie zostanie objęte tym niżem - podkreśla Czeczatka.Temperatura w nocy na minusie, w dzień lekko powyżej zera. Pierwsze opady śniegu czy deszczu mogą pojawić się w weekend.