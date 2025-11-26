Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
  Autopromocja  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz

Bez apartamentowców na świnoujskiej marinie

Region Joanna Maraszek

Fot. UM Świnoujście
Fot. UM Świnoujście
Zamiast apartamentowców - Park Dziedzictwa Morskiego. Taką, wstępną nazwę przybrał projekt, który zrealizowany ma zostać na terenie dzisiejszej mariny jachtowej w Świnoujściu.
Opracowany kilkanaście lat temu plan zagospodarowania terenu mariny zakładał powstanie apartamentowców. Dziś wiadomo, że projekt nie będzie zrealizowany - mówi Joanna Agatowska, prezydent Świnoujścia.

- Chcielibyśmy, żeby znalazły się tam elementy uwzględniające centrum kultury, centrum żeglarstwa - mówi Agatowska.

Dzięki przystąpieniu przez samorząd do programu rewitalizacji Narodowego Instytutu Dziedzictwa na terenie portu, poza nowoczesną mariną powstanie sala widowiskowa, przestrzeń edukacyjno-muzealna i wieża widokowa - mówi Wojciech Basałygo z Urzędu Miasta w Świnoujściu.

- Generalnie chcielibyśmy ożywić to miejsce, jednocześnie zachować dotychczasowy charakter, czyli zrobić to z poszanowaniem do historii - mówi Basałygo.

Miasto jeszcze w tym roku planujemy rozpocząć przygotowanie dokumentacji niezbędnej do pozyskiwania środków zewnętrznych na szczegółowe projekty, remont i adaptację zabytkowych budynków w Basenie Północnym.

Edycja tekstu: Kacper Narodzonek
Relacja Joanny Maraszek
Relacja Joanny Maraszek z programu Tematy i Muzyka

Dodaj komentarz

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes

12345
12345

Najczęściej czytane

  1. Kierowca ciężarówki zginął na S3
    (od 23 listopada oglądane 3627 razy)
  2. Zadbaj (bezpłatnie) o swój interes. Darmowe badania dla mężczyzn
    (od 22 listopada oglądane 3012 razy)
  3. Nietypowy pojemnik na torach. Maszynista zawiadomił służby
    (od 23 listopada oglądane 2475 razy)
  4. Matka i babka przed sądem za zabójstwo noworodka [ZDJĘCIA]
    (od 20 listopada oglądane 2179 razy)
  5. Koniec nielegalnej produkcji - policja uderza [ZDJĘCIA]
    (od 21 listopada oglądane 1940 razy)

Archiwum informacji

listopad 2025
poniedziałek27wtorek28środa29czwartek30piątek31sobota01niedziela02poniedziałek03wtorek04środa05czwartek06piątek07sobota08niedziela09poniedziałek10wtorek11środa12czwartek13piątek14sobota15niedziela16poniedziałek17wtorek18środa19czwartek20piątek21sobota22niedziela23poniedziałek24wtorek25środa26czwartek27piątek28sobota29niedziela30

Najnowsze serwisy informacyjne

serwis z godziny 20:00
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz

radioszczecin.tv

Szpargałek zaprasza po raz kolejny [ZDJĘCIA]
Szczecińskie schronisko przepełnione, są apele o kocie adopcje [WIDEO, ZDJĘCIA]
Magdalena Sosnowska
Sześć do jednego… [ZDJĘCIA, WIDEO]
Najnowocześniejsze laboratorium w regionie już w komplecie [WIDEO, ZDJĘCIA]
Michał Soczawa

Najnowsze podcasty