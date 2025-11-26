Bez apartamentowców na świnoujskiej marinie

Zamiast apartamentowców - Park Dziedzictwa Morskiego. Taką, wstępną nazwę przybrał projekt, który zrealizowany ma zostać na terenie dzisiejszej mariny jachtowej w Świnoujściu.

Edycja tekstu: Kacper Narodzonek

Opracowany kilkanaście lat temu plan zagospodarowania terenu mariny zakładał powstanie apartamentowców. Dziś wiadomo, że projekt nie będzie zrealizowany - mówi Joanna Agatowska, prezydent Świnoujścia.- Chcielibyśmy, żeby znalazły się tam elementy uwzględniające centrum kultury, centrum żeglarstwa - mówi Agatowska.Dzięki przystąpieniu przez samorząd do programu rewitalizacji Narodowego Instytutu Dziedzictwa na terenie portu, poza nowoczesną mariną powstanie sala widowiskowa, przestrzeń edukacyjno-muzealna i wieża widokowa - mówi Wojciech Basałygo z Urzędu Miasta w Świnoujściu.- Generalnie chcielibyśmy ożywić to miejsce, jednocześnie zachować dotychczasowy charakter, czyli zrobić to z poszanowaniem do historii - mówi Basałygo.Miasto jeszcze w tym roku planujemy rozpocząć przygotowanie dokumentacji niezbędnej do pozyskiwania środków zewnętrznych na szczegółowe projekty, remont i adaptację zabytkowych budynków w Basenie Północnym.