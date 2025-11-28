Ruszył Jarmark Bożonarodzeniowy w Szczecinie [ZDJĘCIA]

Kilkudziesięciu wystawców z całej Polski, świąteczna muzyka i mnóstwo atrakcji to przepis na idealny Jarmark Bożonarodzeniowy. Czy na tym zorganizowanym w Szczecinie poczujemy magię świąt? Można to sprawdzić, bo właśnie otworzył swoje wrota.

Edycja tekstu: Kamila Kozioł

- Super jest. Bardzo nam się podoba. - Bardzo fajnie. My jesteśmy przejazdem z Niemiec i przyszliśmy odwiedzić po prostu. Fajne jedzenie. Trzeba się pewnie grzańca napić. - Czekaliśmy na karkówkę. Najlepsze co można tutaj chyba zjeść. Co mogę powiedzieć? Jak co roku Szczecinie. Fajnie - mówią odwiedzający.Gotowi na świąteczne szaleństwa są nie tylko odwiedzający, ale także wystawcy. - Mamy grzańce, barszcz czerwony, kiełbasę, bigos, pierogi ruskie. - Jak zawsze świąteczna bułeczka, czyli karkóweczka w bułce, bigosik, grzaniec, także staropolskie smaki.A ceny? Tanio nie jest. Za słodycze zapłacimy 15 zł, pajda ze smalcem to koszt 18 zł, a langosz 30 zł.Największy w regionie Jarmark Bożonarodzeniowy potrwa do 21 grudnia. Tradycyjnie odbywa się na trzech placach w centrum miasta: Alei Kwiatowej, Placu Adamowicza oraz Placu Lotników.