RSnW: rozważne, przedświąteczne zakupy

Przedświąteczne zakupy najlepiej robić na podstawie listy. Powinniśmy więcej czasu spędzić na przemyśleniu, czego potrzebujemy my i nasi najbliżsi - tak w audycji "Radio Szczecin na Wieczór" radziła Marzena Nowowiejska-Wojciechowska, Miejski Rzecznik Konsumentów w Szczecinie.

Co zrobić jeśli będziemy chcieli zwrócić nietrafiony prezent?





W przypadku zakupu na odległość, czyli zazwyczaj przez internet, mamy 14 dni na odstąpienie od umowy. W sklepach stacjonarnych jest to bardziej skomplikowane.



Cena często przesłania nam inne ważne rzeczy – mówiła ekspertka. Ważne jest, by przed zakupem przeczytać opinie o danym sprzedawcy i przejrzeć jego stronę internetową.- Lampka powinna się nam zapalić wtedy, kiedy przedsiębiorca nie umieszcza na stronie ani regulaminu, ani danych kontaktowych, podaje jedynie numer telefonu. Zdarza się, że dany przedsiębiorca nie jest zarejestrowane w Polsce, a wówczas nasze prawo do zwrotu towaru często jest ograniczone - podkreśliła.- Zachęcamy - przed dokonaniem zakupu u danego sprzedawcy stacjonarnego - ustalić, czy są w ogóle możliwości zwrotu, czy też wymiany, upewnić się, jakie są zasady, w jakim terminie, czy to jest trzy, pięć, siedem, 30 dni... To zawsze jest wyrazem jego dobrej woli, natomiast nie jest to obwarowane przepisem prawa - dodała.Sprzedawcy mogą nam zaoferować zwrot w różnych formach, np. na kartę podarunkową.