Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
  Autopromocja  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz

RSnW: rozważne, przedświąteczne zakupy

Region Katarzyna Filipowiak

Fot. Maciej Papke [Radio Szczecin/Archiwum]
Fot. Maciej Papke [Radio Szczecin/Archiwum]
Przedświąteczne zakupy najlepiej robić na podstawie listy. Powinniśmy więcej czasu spędzić na przemyśleniu, czego potrzebujemy my i nasi najbliżsi - tak w audycji "Radio Szczecin na Wieczór" radziła Marzena Nowowiejska-Wojciechowska, Miejski Rzecznik Konsumentów w Szczecinie.
Szał przedświątecznych zakupów

Szał przedświątecznych zakupów

Cena często przesłania nam inne ważne rzeczy – mówiła ekspertka. Ważne jest, by przed zakupem przeczytać opinie o danym sprzedawcy i przejrzeć jego stronę internetową.

- Lampka powinna się nam zapalić wtedy, kiedy przedsiębiorca nie umieszcza na stronie ani regulaminu, ani danych kontaktowych, podaje jedynie numer telefonu. Zdarza się, że dany przedsiębiorca nie jest zarejestrowane w Polsce, a wówczas nasze prawo do zwrotu towaru często jest ograniczone - podkreśliła.

Co zrobić jeśli będziemy chcieli zwrócić nietrafiony prezent?

W przypadku zakupu na odległość, czyli zazwyczaj przez internet, mamy 14 dni na odstąpienie od umowy. W sklepach stacjonarnych jest to bardziej skomplikowane.

- Zachęcamy - przed dokonaniem zakupu u danego sprzedawcy stacjonarnego - ustalić, czy są w ogóle możliwości zwrotu, czy też wymiany, upewnić się, jakie są zasady, w jakim terminie, czy to jest trzy, pięć, siedem, 30 dni... To zawsze jest wyrazem jego dobrej woli, natomiast nie jest to obwarowane przepisem prawa - dodała.

Sprzedawcy mogą nam zaoferować zwrot w różnych formach, np. na kartę podarunkową.

Edycja tekstu: Jacek Rujna
- Lampka powinna się nam zapalić wtedy, kiedy przedsiębiorca nie umieszcza na stronie ani regulaminu, ani danych kontaktowych, podaje jedynie numer telefonu. Zdarza się, że dany przedsiębiorca nie jest zarejestrowane w Polsce, a wówczas nasze prawo do zwrotu towaru często jest ograniczone - podkreśliła.
- Zachęcamy - przed dokonaniem zakupu u danego sprzedawcy stacjonarnego - ustalić, czy są w ogóle możliwości zwrotu, czy też wymiany, upewnić się, jakie są zasady, w jakim terminie, czy to jest trzy, pięć, siedem, 30 dni... To zawsze jest wyrazem jego dobrej woli, natomiast nie jest to obwarowane przepisem prawa - dodała.

Dodaj komentarz

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes

12345

Najczęściej czytane

  1. Śmierć w okolicy szczecińskiej hanzy Tower
    (od przedwczoraj oglądane 32167 razy)
  2. Prokuratura zajmuje się sprawą śmierci człowieka w okolicy Hanzy Tower
    (od wczoraj oglądane 7636 razy)
  3. Radni krytykują sytuację w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt
    (od 04 grudnia oglądane 4815 razy)
  4. Autostrada w kierunku Berlina zablokowana
    (od 05 grudnia oglądane 3165 razy)
  5. Przebudowa mostku przeciągnie się
    (od przedwczoraj oglądane 2725 razy)

Archiwum informacji

grudzień 2025
poniedziałek01wtorek02środa03czwartek04piątek05sobota06niedziela07poniedziałek08wtorek09środa10czwartek11piątek12sobota13niedziela14poniedziałek15wtorek16środa17czwartek18piątek19sobota20niedziela21poniedziałek22wtorek23środa24czwartek25piątek26sobota27niedziela28poniedziałek29wtorek30środa31czwartek01piątek02sobota03niedziela04

Najnowsze serwisy informacyjne

serwis z godziny 12:00
  Autopromocja  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz

radioszczecin.tv

Polski astronauta odsłonił kosmiczny mural [WIDEO, ZDJĘCIA]
Bernarda Lewandowska
Urodzinowe torty Radia Szczecin popłynęły na Fali [WIDEO, ZDJĘCIA]
Pełen metafor i symboliki mural z okazji Tygodnia Praw Dziecka [WIDEO, ZDJĘCIA]
Rafał Zahorski
Świąteczny kiermasz rękodzieła w ZUW [WIDEO, ZDJĘCIA]

Najnowsze podcasty