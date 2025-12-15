Dyrektor szczecińskiego oddziału IPN zaprezentował historyczny projekt

Pamiętajmy o Grudniu roku 70-tego i o jego ofiarach, bo bez nich nie byłoby wolnej Polski - mówił w poniedziałek dyrektor szczecińskiego oddziału Instytutu Pamięci Narodowej, Krzysztof Męciński.

Historyk zaprezentował gipsowy odlew tablicy upamiętniającej te tragiczne wydarzenia. Projekt tablicy został wykonany w połowie września 1980 roku, a jego autor rzeźbiarz Jakub Lewiński przekazał go IPN-owi.





- Model, który został zatwierdzony, zawierał troszeczkę inną inskrypcję. Było "Pamięci Poległych w Grudniu 1970 roku". Finalnie na tablicy znalazł się jeszcze jeden wers "W Imię Solidarności Klasy Robotniczej" - powiedział Męciński.Tablica upamiętniająca Ofiary Grudnia '70 znajduje się przy głównej bramie Stoczni Szczecińskiej. Odsłonięta została w grudniu 1980 roku.