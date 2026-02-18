Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Będzie modernizacja budynków szkoły w Choszcznie

Region Anna Arabska-Szmajdzińska

Szkoła Podstawowa nr 1 w Choszcznie. Fot. Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
Będą lepsze warunki do nauki i oszczędności - cztery budynki należące do Szkoły Podstawowej nr 1 w Choszcznie zostaną zmodernizowane.
To dzięki środkom unijnym z programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego. Umowa na milion 340 tysięcy złotych złotych została już podpisana. Gmina wyliczyła, że inwestycja kosztować będzie ponad 4 mln zł.

Zakres robót obejmie m.in. wymianę stolarki okiennej i drzwiowej oraz opraw oświetleniowych, docieplenie stropu, modernizację dachu i rozbiórkę komina. Oprócz lepszych warunków do nauki inwestycja ma przynieść oszczędności energii cieplej. Roczne zużycie ma się zmniejszyć o blisko 33 procent.

Edycja tekstu: Michał Król

