Będzie modernizacja budynków szkoły w Choszcznie

Będą lepsze warunki do nauki i oszczędności - cztery budynki należące do Szkoły Podstawowej nr 1 w Choszcznie zostaną zmodernizowane.

To dzięki środkom unijnym z programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego. Umowa na milion 340 tysięcy złotych złotych została już podpisana. Gmina wyliczyła, że inwestycja kosztować będzie ponad 4 mln zł.Zakres robót obejmie m.in. wymianę stolarki okiennej i drzwiowej oraz opraw oświetleniowych, docieplenie stropu, modernizację dachu i rozbiórkę komina. Oprócz lepszych warunków do nauki inwestycja ma przynieść oszczędności energii cieplej. Roczne zużycie ma się zmniejszyć o blisko 33 procent.