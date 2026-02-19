Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Kardiologia doposażona dzięki KPO

Region Julia Nowicka

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]
Kardiologia szpitala przy ul. Unii Lubelskiej zostanie doposażona dzięki środkom z Krajowego Planu Odbudowy.
Poradnie uniwersyteckiego szpitala w Szczecinie w Policach otrzymają między innymi zestaw holterów ciśnieniowych, echokardiograf czy zestaw do prób wysiłkowych.

Celem inwestycji jest przyśpieszenie diagnostyki chorób serca i podniesienie dostępności do badań. Wartość dofinansowania to prawie 2 miliony złotych.

Edycja tekstu: Jacek Rujna

luty 2026
