Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
  Autopromocja  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz

Aleja Fontann przejdzie remont. Goście Radia Szczecin komentują wstępny plan

Region Anna Klimczyk

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Aleja Fontann przejdzie wyczekiwany przez wielu Szczecinian remont. Jednak wstępny projekt rewitalizacji wielu mieszkańców rozczarował.
Kawiarenka Polityczna 22.02.2026

Kawiarenka Polityczna 22.02.2026

Urzędnicy informują, że głównymi elementami alei pozostaną fontanny, choć zmieni się ich wygląd.

- Patrząc na wstępne założenia tej rewitalizacji, to Aleja Fontann stanie się Aleją Sikaczy - powiedział Jakub Korczyński z Nowej Lewicy: - Powinna zostać ta przestrzeń zrewitalizowana. Można pomyśleć nad nowym projektem, jeśli to są dopiero plany. Ja uważam, że powinniśmy się wsłuchać w głos mieszkańców bardziej. Warto zrobić konsultacje społeczne, dotyczące tego projektu.

- To, co widzimy to tylko wizualizacje, one nie pokazują, jak to miejsce będzie ostatecznie wyglądało - tłumaczył Andrzej Radziwinowicz, radny KO. - Będzie dużo wody i więcej zieleni. Jednak to były tylko wizualizacje, które w mojej ocenie były nie do końca udane. Zostały pokazane za wcześnie i wywołały taką dyskusję. Natomiast kierunek jest dobry - dodał Radziwinowicz.

Miasto zakłada, że prace budowlane na Alei Fontann rozpoczną się w przyszłym roku.

Autorka edycji: Joanna Chajdas
- Patrząc na wstępne założenia tej rewitalizacji, to Aleja Fontann stanie się Aleją Sikaczy - powiedział Jakub Korczyński z Nowej Lewicy.
- To, co widzimy to tylko wizualizacje, one nie pokazują, jak to miejsce będzie ostatecznie wyglądało - tłumaczył Andrzej Radziwinowicz, radny KO.

Dodaj komentarz

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes Posłuchaj

Posłuchaj najnowszych Wiadomości Radia Szczecin

serwis z godziny 12:00 serwis z godziny 11:00

pokaż więcej

Archiwum informacji

luty 2026
poniedziałek26wtorek27środa28czwartek29piątek30sobota31niedziela01poniedziałek02wtorek03środa04czwartek05piątek06sobota07niedziela08poniedziałek09wtorek10środa11czwartek12piątek13sobota14niedziela15poniedziałek16wtorek17środa18czwartek19piątek20sobota21niedziela22poniedziałek23wtorek24środa25czwartek26piątek27sobota28niedziela01

Najczęściej czytane

  1. W Szczecinie może powstać "najbardziej kompleksowy obiekt sportowy w Polsce" [WIZUALIZACJE]
    (od przedwczoraj oglądane 7751 razy)
  2. Będą utrudnienia w centrum Szczecina
    (od przedwczoraj oglądane 4818 razy)
  3. Ważne zmiany w 109. Szpitalu Wojskowym w Szczecinie
    (od 17 lutego oglądane 4817 razy)
  4. Sprawa pękającego budynku przy ul. Hożej w Szczecinie trafiła do sądu
    (od 19 lutego oglądane 2519 razy)
  5. "Aleja rozczarowań". Miała zachwycać, a psuje się na oczach mieszkańców [ZDJĘCIA, WIDEO]
    (od 16 lutego oglądane 2497 razy)
  Reklama  
Zobacz

radioszczecin.tv

"To, co najważniejsze" na urodziny Przełomów [WIDEO, ZDJĘCIA]
Językowe pułapki w Policach. Mieszkańcy piszą dyktando [WIDEO, ZDJĘCIA]
Świeżo, zdrowo i lokalnie. Bazarek na Bronowickiej zaprasza [WIDEO, ZDJĘCIA]
W pracach remontowych Czerwonego Ratusza pomogły m.in. dawne widokówki [WIDEO, ZDJĘCIA]
Zbliża się odwilż. Kierowcy "ruszyli na myjnie" [WIDEO, ZDJĘCIA]
Tomasz Wieczorek

Najnowsze podcasty