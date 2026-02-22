Aleja Fontann przejdzie remont. Goście Radia Szczecin komentują wstępny plan

Aleja Fontann przejdzie wyczekiwany przez wielu Szczecinian remont. Jednak wstępny projekt rewitalizacji wielu mieszkańców rozczarował.

Autorka edycji: Joanna Chajdas

Urzędnicy informują, że głównymi elementami alei pozostaną fontanny, choć zmieni się ich wygląd.- Patrząc na wstępne założenia tej rewitalizacji, to Aleja Fontann stanie się Aleją Sikaczy - powiedział Jakub Korczyński z Nowej Lewicy: - Powinna zostać ta przestrzeń zrewitalizowana. Można pomyśleć nad nowym projektem, jeśli to są dopiero plany. Ja uważam, że powinniśmy się wsłuchać w głos mieszkańców bardziej. Warto zrobić konsultacje społeczne, dotyczące tego projektu.- To, co widzimy to tylko wizualizacje, one nie pokazują, jak to miejsce będzie ostatecznie wyglądało - tłumaczył Andrzej Radziwinowicz, radny KO. - Będzie dużo wody i więcej zieleni. Jednak to były tylko wizualizacje, które w mojej ocenie były nie do końca udane. Zostały pokazane za wcześnie i wywołały taką dyskusję. Natomiast kierunek jest dobry - dodał Radziwinowicz.Miasto zakłada, że prace budowlane na Alei Fontann rozpoczną się w przyszłym roku.