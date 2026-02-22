Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Bilety cyfrowe w komunikacji miejskiej na nowych zasadach. Spór w Kawiarence

Region Anna Klimczyk

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
"To dobry krok" kontra "to taktowanie pasażerów jak oszustów". Goście "Kawiarenki politycznej" podzieleni w sprawie zmiany sposobu kasowania biletów cyfrowych w szczecińskiej komunikacji miejskiej.
Kawiarenka Polityczna 22.02.2026

Kawiarenka Polityczna 22.02.2026

Chodzi o bilety kupowane w aplikacjach. Od kwietnia pasażerowie będą musieli je aktywować, skanując kod QR, znajdujący się w autobusie lub tramwaju. Można też będzie ręcznie wpisać numer identyfikacyjny pojazdu.

- Nie jestem fanem tego pomysłu - powiedział w "Kawiarence politycznej" Maciej Dżus, z ruchu społecznego Wspólnie dla Szczecina. - Ale mnie też martwi w ogóle kwestia bezpieczeństwa, bo te kody QR, przecież ktoś może je zalepić ze swoim własnym. Kody QR skanowane w przestrzeni publicznej to nie jest zbyt bezpieczna rzecz.

- To dobre rozwiązanie - stwierdził Andrzej Radziwinowicz, radny KO. - Będziemy mieli 10-15 kodów QR w całym autobusie lub możliwość wpisywania tak naprawdę numeru pojazdu. Więc skończymy z takim drobnym kombinatorstwem.

Miasto zapewnia, że nie ma w planach wycofania papierowych biletów.

Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski
