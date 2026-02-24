"Tramwaj wodny" z nową trasą

Miasto Szczecin dołączy do kolejnej edycji wakacyjnego samorządowego szlaku wodnego, czyli pieszo - rowerowej przeprawy promowej po Zalewie Szczecińskim.

Edycja tekstu: Natalia Chodań

Tak zakłada projekt uchwały przygotowany na sesję szczecińskiej Rady Miasta 24 lutego (początek o godz. 10.00).W tym roku "tramwaj wodny" będzie miał zmodyfikowaną nieco formułę - mówiła w naszej audycji interwencyjnej "Czas Reakcji" Sylwia Turkiewicz ze Starostwa Powiatowego w Policach.- Będą dwie linie, takie planujemy. Pierwsza z nich to będzie Szczecin-Stepnica-Trzebież-Szczecin, a druga Świnoujście-Trzebież-Nowe Warpno-Świnoujście i tym samym Trzebież stanie się takim centrum przesiadkowym dla pasażerów - poinformowała przedstawicielka starostwa.Sylwia Turkiewicz dodała, że tegoroczna edycja pieszo-rowerowej przeprawy przez Zalew Szczeciński wspierana będzie przez wiele lokalnych samorządów.- My w tym roku ten projekt realizujemy we współpracy z większą ilością partnerów samorządowych, bo oprócz województwa zachodniopomorskiego, miasta Szczecin, miasta Świnoujście, gminą Nowe Warpno, będziemy także współpracować z gminą Police, gminą Stepnica oraz powiatem goleniowskim - mówiła Turkiewicz.Pierwszy tegoroczny „tramwaj wodny" wyruszy na trasę 27 czerwca, a ostatni 30 sierpnia. Kursować będzie jedynie w soboty i w niedziele.