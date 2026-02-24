Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz

"Tramwaj wodny" z nową trasą

Region Adam Wosik

Tramwaj wodny. Fot. Maciej Papke [Radio Szczecin/Archiwum]
Tramwaj wodny. Fot. Maciej Papke [Radio Szczecin/Archiwum]
Miasto Szczecin dołączy do kolejnej edycji wakacyjnego samorządowego szlaku wodnego, czyli pieszo - rowerowej przeprawy promowej po Zalewie Szczecińskim.
Tak zakłada projekt uchwały przygotowany na sesję szczecińskiej Rady Miasta 24 lutego (początek o godz. 10.00).

W tym roku "tramwaj wodny" będzie miał zmodyfikowaną nieco formułę - mówiła w naszej audycji interwencyjnej "Czas Reakcji" Sylwia Turkiewicz ze Starostwa Powiatowego w Policach.

- Będą dwie linie, takie planujemy. Pierwsza z nich to będzie Szczecin-Stepnica-Trzebież-Szczecin, a druga Świnoujście-Trzebież-Nowe Warpno-Świnoujście i tym samym Trzebież stanie się takim centrum przesiadkowym dla pasażerów - poinformowała przedstawicielka starostwa.

Sylwia Turkiewicz dodała, że tegoroczna edycja pieszo-rowerowej przeprawy przez Zalew Szczeciński wspierana będzie przez wiele lokalnych samorządów.

- My w tym roku ten projekt realizujemy we współpracy z większą ilością partnerów samorządowych, bo oprócz województwa zachodniopomorskiego, miasta Szczecin, miasta Świnoujście, gminą Nowe Warpno, będziemy także współpracować z gminą Police, gminą Stepnica oraz powiatem goleniowskim - mówiła Turkiewicz.

Pierwszy tegoroczny „tramwaj wodny" wyruszy na trasę 27 czerwca, a ostatni 30 sierpnia. Kursować będzie jedynie w soboty i w niedziele.

Edycja tekstu: Natalia Chodań
W tym roku "tramwaj wodny" będzie miał zmodyfikowaną nieco formułę - mówiła w naszej audycji interwencyjnej "Czas Reakcji" Sylwia Turkiewicz ze Starostwa Powiatowego w Policach.
Sylwia Turkiewicz dodaje, że tegoroczna edycja pieszo-rowerowej przeprawy przez Zalew Szczeciński wspierana będzie przez wiele lokalnych samorządów.

Dodaj komentarz

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes Posłuchaj

Posłuchaj najnowszych Wiadomości Radia Szczecin

serwis z godziny 7:30 serwis z godziny 7:00

pokaż więcej

Archiwum informacji

luty 2026
poniedziałek26wtorek27środa28czwartek29piątek30sobota31niedziela01poniedziałek02wtorek03środa04czwartek05piątek06sobota07niedziela08poniedziałek09wtorek10środa11czwartek12piątek13sobota14niedziela15poniedziałek16wtorek17środa18czwartek19piątek20sobota21niedziela22poniedziałek23wtorek24środa25czwartek26piątek27sobota28niedziela01

Najczęściej czytane

  1. W Szczecinie może powstać "najbardziej kompleksowy obiekt sportowy w Polsce" [WIZUALIZACJE]
    (od 20 lutego oglądane 8553 razy)
  2. Będą utrudnienia w centrum Szczecina
    (od 20 lutego oglądane 5861 razy)
  3. Znaleziono ciało żołnierza w Stargardzie
    (od przedwczoraj oglądane 3743 razy)
  4. Nerwowa kontrola w autobusie. Pasażerka z podwójnym mandatem
    (od wczoraj oglądane 3254 razy)
  5. Akcja ratunkowa na Bałtyku w okolicach kołobrzeskiego molo
    (od 21 lutego oglądane 3216 razy)
  Reklama  
Zobacz

radioszczecin.tv

Ostatnia środa miesiąca na horyzoncie!
Śmieci wracają jak bumerang [WIDEO, ZDJĘCIA]
"Można się porządnie zmęczyć, więc fajne takie kardio w tygodniu" [WIDEO, ZDJĘCIA]
"To, co najważniejsze" na urodziny Przełomów [WIDEO, ZDJĘCIA]
Językowe pułapki w Policach. Mieszkańcy piszą dyktando [WIDEO, ZDJĘCIA]
Świeżo, zdrowo i lokalnie. Bazarek na Bronowickiej zaprasza [WIDEO, ZDJĘCIA]

Najnowsze podcasty