Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
  Autopromocja  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz

Prezydent spotkał się z przedstawicielami szczecińskich NGO-sów

Region Katarzyna Filipowiak

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Dostępność lokali, składanie i finansowanie wniosków, a także potrzeba bliższego poznania się i konstruktywnej debaty - między innymi takie tematy były poruszane na spotkaniu władz miasta ze szczecińskimi organizacjami pozarządowymi.
Wydarzenie odbyło się w Kinie Pionier. Miasto reprezentowali Prezydent Piotr Krzystek i Marta Dziomdziora, dyrektorka wydziału kultury Urzędu Miasta. Salę czerwoną zapełnili przedstawiciele lokalnych NGO-sów, którzy mieli okazję podebatować i przedstawić problemy utrudniające im działania.

- Wydaje mi się, że to rola miasta stworzyć bazę danych nas, organizacji. Żebyśmy mogli się zlokalizować, poszukać na jakichś stronach - mówi Ryszard Długopolski z Zespołu Pieśni i Tańca Ziemi Szczecińskiej Krąg.

- Był taki czas, że wnioski na kulturę były ogłaszane do końca listopada. Państwo wtedy rozpatrywaliście je na początku stycznia - zauważa Iwona Wiśniewska-Salomon z Fundacji Morze Kultury.

- Nieustający jest problem lokalowy dla organizacji pozarządowych i to jest oczywiście szerszy problem nie tylko dla organizacji działających w obszarze kultury - dodaje Marcin Chruśliński ze stowarzyszenia Oswajanie Miasta.

Wszyscy zgodzili się, że takie spotkania są potrzebne by poznać inne organizacje pozarządowe i zasygnalizować miastu problemy do rozwiązania.

Edycja tekstu: Kacper Narodzonek
Relacja Katarzyny Filipowiak

Dodaj komentarz

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes Posłuchaj

Posłuchaj najnowszych Wiadomości Radia Szczecin

serwis z godziny 22:00 serwis z godziny 21:00

pokaż więcej

Archiwum informacji

luty 2026
poniedziałek26wtorek27środa28czwartek29piątek30sobota31niedziela01poniedziałek02wtorek03środa04czwartek05piątek06sobota07niedziela08poniedziałek09wtorek10środa11czwartek12piątek13sobota14niedziela15poniedziałek16wtorek17środa18czwartek19piątek20sobota21niedziela22poniedziałek23wtorek24środa25czwartek26piątek27sobota28niedziela01

Najczęściej czytane

  1. W Szczecinie może powstać "najbardziej kompleksowy obiekt sportowy w Polsce" [WIZUALIZACJE]
    (od 20 lutego oglądane 8915 razy)
  2. Będą utrudnienia w centrum Szczecina
    (od 20 lutego oglądane 6027 razy)
  3. Nerwowa kontrola w autobusie. Pasażerka z podwójnym mandatem
    (od przedwczoraj oglądane 5958 razy)
  4. Znaleziono ciało żołnierza w Stargardzie
    (od 22 lutego oglądane 3958 razy)
  5. Akcja ratunkowa na Bałtyku w okolicach kołobrzeskiego molo
    (od 21 lutego oglądane 3317 razy)
  Reklama  
Zobacz

radioszczecin.tv

Kolejna propozycja przebudowy stadionu Świtu [WIDEO, ZDJĘCIA]
Julia Szałabawka i Stanisław Kaup
Play Fellows na scenie Radia Szczecin. [WIDEO, ZDJĘCIA]
Play Fellows na scenie Radia Szczecin. [WIDEO, ZDJĘCIA]
Play Fellows na scenie Radia Szczecin. [WIDEO, ZDJĘCIA]
Bass Planet szykuje się na kolejną edycję [WIDEO, ZDJĘCIA]

Najnowsze podcasty