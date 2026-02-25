Prezydent spotkał się z przedstawicielami szczecińskich NGO-sów

Dostępność lokali, składanie i finansowanie wniosków, a także potrzeba bliższego poznania się i konstruktywnej debaty - między innymi takie tematy były poruszane na spotkaniu władz miasta ze szczecińskimi organizacjami pozarządowymi.

Edycja tekstu: Kacper Narodzonek

Wydarzenie odbyło się w Kinie Pionier. Miasto reprezentowali Prezydent Piotr Krzystek i Marta Dziomdziora, dyrektorka wydziału kultury Urzędu Miasta. Salę czerwoną zapełnili przedstawiciele lokalnych NGO-sów, którzy mieli okazję podebatować i przedstawić problemy utrudniające im działania.- Wydaje mi się, że to rola miasta stworzyć bazę danych nas, organizacji. Żebyśmy mogli się zlokalizować, poszukać na jakichś stronach - mówi Ryszard Długopolski z Zespołu Pieśni i Tańca Ziemi Szczecińskiej Krąg.- Był taki czas, że wnioski na kulturę były ogłaszane do końca listopada. Państwo wtedy rozpatrywaliście je na początku stycznia - zauważa Iwona Wiśniewska-Salomon z Fundacji Morze Kultury.- Nieustający jest problem lokalowy dla organizacji pozarządowych i to jest oczywiście szerszy problem nie tylko dla organizacji działających w obszarze kultury - dodaje Marcin Chruśliński ze stowarzyszenia Oswajanie Miasta.Wszyscy zgodzili się, że takie spotkania są potrzebne by poznać inne organizacje pozarządowe i zasygnalizować miastu problemy do rozwiązania.