Chemiczki zagrają z czarnym koniem ligi

Region Artur Dyczewski

Fot. Facebook/LOTTO Chemik Police
Fot. Facebook/LOTTO Chemik Police
Siatkarki Lotto Chemika czeka trudne zadanie w Tauron Lidze. Policzanki zmierzą się dziś na wyjeździe z UNI Opole w 19. kolejce rozgrywek.
Opolanki są rewelacją tego sezonu i zajmują 3. miejsce w tabeli. Weronika Gierszewska, atakująca chemiczek, spodziewa się zaciętej i emocjonującej rywalizacji na parkiecie z wyżej notowanym rywalem.

- Opole ma bardzo fajną pozycję w tabeli. My się bardzo cieszymy, że jedziemy do takiego przeciwnika, bo jest on jak najbardziej w naszym zasięgu, szykuje się super mecz. Wiele elementów na pewno musi się złożyć, żebyśmy wygrały ten mecz, ale jestem bardzo pozytywnej myśli, bo super pracujemy na treningach i zapowiada się naprawdę dobre granie - mówi Gierszewska.

Wieczorne spotkanie siatkarek UNI z Lotto Chemikiem Police rozpocznie się o godzinie 20 w Opolu.

Edycja tekstu: Kacper Narodzonek

