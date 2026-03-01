Przebiegli symboliczny dystans, aby oddać hołd Wyklętym [ZDJĘCIA]

Pobiegli żeby uczcić Żołnierzy Wyklętych. W Parku Miejskim w Gryfinie odbył się po raz piąty Bieg Tropem Wilczym.

Edycja tekstu: Kacper Narodzonek

- Biegam przede wszystkim, aby uczcić tych, którzy polegli, tych, którzy byli przed nami, tych, którzy tak naprawdę się wpisali w nasze życie. To jest obowiązek i tak jak słychać są ludzie, którzy czują w sercu taki patriotyzm. - Jest to dla mnie i dla całej rodziny tradycja. - Żeby uczcić pamięć poległych w 1963 roku, a także wcześniej - mówią uczestnicy biegu.- Jest to dystans symboliczny, to jest 1963 metry, to rok śmierci ostatniego żołnierza wyklętego, który zginął. I tutaj w Gryfinie mamy trzy dystanse - jeden dla dzieci na 196,3 metra, nordic walking i bieg. To jest po to, żeby każdy mógł w tej imprezie uczestniczyć, żeby każdy mógł naszych bohaterów upamiętnić - mówi Maciej Waliński, organizator biegu.Podobne biegi odbywają się w około 300 miastach Polski. Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” obchodzony jest 1 marca.