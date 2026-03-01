Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Pozimowe dziury w jezdni i słupki-zawalidrogi. Reakcja ZWiK-u

Region Adam Wosik

Hanna Pieczyńska. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]
Pozimowe dziury w jezdni na szczecińskich ulicach będą sukcesywnie naprawiane - zadeklarowała w naszej audycji interwencyjnej "Czas reakcji" Hanna Pieczyńska z Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Szczecinie.
To reakcja spółki na zgłoszenia kierowców dotyczące nadmiernej liczby słupków ustawianych przy studzienkach kanalizacyjnych.

- Będziemy te słupki po kolei zabierać, będziemy te dziury po naszych pracach łatać. Prosimy o chwileczkę cierpliwości, bo priorytetem w tym trudnym czasie było dla nas raczej dostarczenie wody. Asfalt będzie produkowany, więc w najbliższych dniach te wszystkie ubytki będą przez nas naprawione - zapowiedziała.

Największe problemy z przejazdem - według informacji zgłaszanych przez kierowców - występują na ulicach Derdowskiego oraz Ku Słońcu.

Edycja tekstu: Jacek Rujna
Najnowsze podcasty