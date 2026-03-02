Wiceszef MON o polskich turystach na Bliskim Wschodzie: Mamy związane ręce

Zamknięte niebo uniemożliwia tysiącom turystów znajdujących się obecnie w Izraelu, Iranie, Iraku, Bahrajnie, Kuwejcie, Jordanii, Katarze oraz w Zjednoczonych Emiratach Arabskich opuszczenie tych krajów. Niemały problem mają też obywatele Polski.

Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski

Wszystkie samoloty zostały uziemione na lotniskach.Wiceszef MON Stanisław Wziątek przebywający w poniedziałek w Szczecinie powiedział, że choć polska armia dysponuje możliwościami technicznymi, to ma związane ręce.- My, jako Wojsko Polskie, przygotowaliśmy się natychmiast ze swoimi możliwościami do tego, żeby ewentualnie prowadzić działania ewakuacyjne. Ale w związku z zamkniętą przestrzenią nie ma takiej możliwości - powiedział Wziątek.W związku z sytuacją w regionie i rekomendacjami Agencji Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Lotniczego (EASA), Polskie Linie Lotnicze LOT podjęły decyzję o odwołaniu dwóch najbliższych rejsów do Dubaju (do 4 marca) i Rijadu (do 8 marca).Rejsy do Tel Awiwu pozostają odwołane do 15 marca.sz