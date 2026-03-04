Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Czy w Szczecinie jest szansa na Okręgową Komisję Egzaminacyjną? Ministra edukacji odpowiada

Region Sebastian Wierciak

Fot. Olaf Nowicki [Radio Szczecin/Archiwum]
Matury w regionie sprawdzi Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Szczecinie? - Na razie jeszcze nie, ale trwają rozmowy nad tym pomysłem – mówiła ministra edukacji Barbara Nowacka w "Rozmowie pod krawatem".
Ministra edukacji o zadaniach domowych: to była fikcja

Ministra edukacji o zadaniach domowych: to była fikcja

Barbara Nowacka
Pani minister unikała podawania jakichkolwiek dat. Jednocześnie przyznała, że prace trwają – to także efekt kontroli NIK-u za lata 2021-24, która wykazała szereg nieprawidłowości w OKE w Poznaniu. Co piąty egzaminator popełniał błędy merytoryczne, aż 40 procent wniosków o weryfikację wyniku kończyło się podwyższeniem oceny. Nowa Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Szczecinie miałaby swoim zasięgiem objąć Pomorze Zachodnie i województwo lubuskie.

- Prowadzimy rozmowy też z szefem CKE, analizując dane, analizując możliwości - mówiła ministra edukacji.

- Bywało tak, że uczniowie podważali wyniki - mówił prowadzący rozmowę Sebastian Wierciak.

- Oczywiście błędy są rzeczą normalną. Też mam świadomość, że wzrasta też samoświadomość uczniów, że chcą sprawdzić, bo czasami ten jeden punkt decyduje o być albo nie być, o dostaniu się na wymarzone studia - mówiła Barbara Nowacka.

Panią minister dopytywaliśmy także o spór sądowy, jaki miasto Szczecin wytoczyło Skarbowi Państwa, domagając się ponad 111 mln zł z tytułu niedoszacowanej subwencji oświatowej za lata 2018-20.

- Nasi poprzednicy kompletnie nie szanowali ani oświaty, ani nauczycieli, ani samorządów. Natomiast dla nas ten wyrok i ta sprawa jest też bardzo ważna, bo pokazuje, gdzie ewentualnie można wykonać korekty. Ale też widzimy, jak dużo już się zmieniło w inwestycji w oświacie ze strony państwa - mówiła ministra edukacji.

Barbara Nowacka wyliczała, że kiedy zaczynała pracę w resorcie edukacji wydatki na oświatę wynosiły 65 mld zł rocznie, a teraz to 115 miliardów złotych.

Cała "Rozmowa pod krawatem" do odsłuchania i do obejrzenia na naszej stronie na radiowym Facebooku i na YouTubie, powtórka na antenie po północy.

Zaproszenie Piotra Tolki do "Rozmowy pod krawatem" w czwartek o godz. 8.30 przyjął dr Arkadiusz Malkowski, ekonomista z ZUT.
Edycja tekstu: Michał Król
