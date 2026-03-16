Rusza pilotaż programu odsalania wód Odry

Innowacyjne technologie mają pomóc w odsoleniu wód Odry. Ministerstwo Klimatu i Środowiska rozpoczęło nabór do pilotażowego programu, w ramach którego wyłoniona zostanie najbardziej efektywna technologia odsalania wód przemysłowych.

Jak powiedział wiceministra Urszula Zielińska, ma to przywrócić wody Odry do stanu dobrego i bardzo dobrego.- Dotychczasowe, tradycyjne technologie odsalania niezbyt dobrze sobie z tym radzą. Są bardzo wysoko kosztowe i energochłonne. Potrzebujemy nowych rozwiązań i wiemy, że takie rozwiązania istnieją. Są innowatorzy, są naukowcy, którzy nad takimi rozwiązaniami pracują, ale potrzebujemy testu na żywym organizmie, czyli na faktycznych, gigantycznych ilościach wody zasolonej czy pogórniczej - mówi Zielińska.Pierwsze wnioski mają zostać ocenione na przełomie pierwszego i drugiego kwartału tego roku, pilotaż ma potrwać do dwóch lat. Kolejnym krokiem w przywracaniu dobrego i bardzo dobrego stanu wód Odry ma być wdrażanie wybranej technologii, we współpracy z przedsiębiorstwami, zgodnie z zasadą: zanieczyszczający płaci.Obecnie do Odry trafia około 6 tysięcy ton soli dziennie, normy środowiskowe przekroczone są na całej jej długości.