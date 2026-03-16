Podaruj ciepło za pomocą pary skarpet [WIDEO, ZDJĘCIA]

Nie wszystkie superbohaterskie akcje wymagają peleryny – czasem wystarczy para skarpetek. Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie rusza ze zbiórką dla pensjonariuszy Domu Kombatanta w Szczecinie.

Akcja „Obdaruj ciepłem” trwa do końca marca. Wystarczy przynieść nowe skarpetki i dorzucić swoją parę do wspólnej puli dobra. Dostajemy pierwsze pary – mówi Anna Knyszyńska, kierownik Samodzielnej Pracowni Nauk Humanistycznych i Terapii Zajęciowej PUM w Szczecinie.- Damskie, męskie w różnych rozmiarach, dziecięce nie. Stopki myślę, że nie każdy lubi, więc bezpieczniej będzie, jeżeli będą to skarpetki wysokie za kostkę. A to, czy one będą stonowane, czy będą gdzieś jaskrawe, zwariowane, to myślę, że znajdziemy takich pensjonariuszy, którym się spodobają - mówi Knyszyńska.Skarpetki można przynosić w trzech lokalizacjach przy ulicach Chłapowskiego i Żołnierskiej.Adresy punktów:Żołnierska 48 – hol, Międzywydziałowe Centrum DydaktyczneŻołnierska 54, przy portierniChłapowskiego 11, przy portierni