Podaruj ciepło za pomocą pary skarpet [WIDEO, ZDJĘCIA]

Region Krzysztof Cichocki

Realizacja Maciej Papke [Radio Szczecin]
Nie wszystkie superbohaterskie akcje wymagają peleryny – czasem wystarczy para skarpetek. Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie rusza ze zbiórką dla pensjonariuszy Domu Kombatanta w Szczecinie.
Akcja „Obdaruj ciepłem” trwa do końca marca. Wystarczy przynieść nowe skarpetki i dorzucić swoją parę do wspólnej puli dobra. Dostajemy pierwsze pary – mówi Anna Knyszyńska, kierownik Samodzielnej Pracowni Nauk Humanistycznych i Terapii Zajęciowej PUM w Szczecinie.

- Damskie, męskie w różnych rozmiarach, dziecięce nie. Stopki myślę, że nie każdy lubi, więc bezpieczniej będzie, jeżeli będą to skarpetki wysokie za kostkę. A to, czy one będą stonowane, czy będą gdzieś jaskrawe, zwariowane, to myślę, że znajdziemy takich pensjonariuszy, którym się spodobają - mówi Knyszyńska.

Skarpetki można przynosić w trzech lokalizacjach przy ulicach Chłapowskiego i Żołnierskiej.

Adresy punktów:
Żołnierska 48 – hol, Międzywydziałowe Centrum Dydaktyczne
Żołnierska 54, przy portierni
Chłapowskiego 11, przy portierni

Edycja tekstu: Kacper Narodzonek
