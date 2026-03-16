Remont w szczecińskim Muzeum Narodowym zaczął się od dachu [ZDJĘCIA]

Muzeum Narodowe w Szczecinie zabłyśnie... i to dosłownie. Gmach przy Wałach Chrobrego przechodzi gruntowną modernizację dachu.

Wymieniana jest niemal 120-letnia miedziana blacha na prawym i lewym skrzydle budynku. Pierwsze efekty prac widać gołym okiem, zwłaszcza przy słonecznej pogodzie - mówi kierownik działu technicznego Dominik Wałdoch.- Budynek wymaga jak najszybciej - oprócz termomodernizacji - wymiany tej zielonej miedzi, czyli najstarszej blachy, spatynowanej na ten piękny, zielony kolor. Resurs się skończył, dociągnął łatanie, absolutnie nie zdaje egzaminu, więc musimy wymienić ją kompleksowo - powiedział.Oprócz tego lifting przechodzi sala konferencyjna i edukacyjna oraz nieudostępniane wcześniej boczne klatki schodowe. Muzeum chce też zapewnić większą dostępność dla osób z niepełnosprawnościami - zapowiada dyrektor instytucji, Agnieszka Bortnowska.- Chcemy się otworzyć dla publiczności, chcemy pokazać nowe przestrzenie dla osób o specjalnych potrzebach, słabowidzących, niedosłyszących - mówi Bortnowska.Remont muzeum w ramach projektu Imago Mundi będzie kosztować 20 mln zł. 15,5 miliona to dofinansowanie unijne. Pozostałe środku pochodzą z budżetu województwa i Muzeum Narodowego.