Ekspert: To otwiera drogę do wystąpienia z roszczeniami

Tylko 21 spośród prawie 2,5 tysiąca gmin w Polsce ma uchwalony Plan Ogólny - to dane z 23 stycznia tego roku. W Zachodniopomorskiem plan uchwaliły dotychczas Koszalin i Białogard.

Cały czas rośnie też liczba wniosków o wydanie warunków zabudowy. Wnioskodawcy chcą zdążyć przed uchwaleniem planu ogólnego gminy czyli przed 1 lipca tego roku - zanim plan zablokuje im możliwości inwestycyjne. Od początku tego roku tzw. wuzetki wydawane są na pięć lat.To kłopot dla osób, które nie mają możliwości na rozpoczęcie inwestycji w tym czasie - mówi radca prawny Marta Turska.- Natomiast ci z Państwa, którzy mają zaplecze finansowe i mogą budować już teraz na podstawie tych warunków ważnych zaledwie 5 lat, to myślę, że nie mają powodów do żadnych obaw - dodaje Turska.Radca prawny tłumaczy, że problem może się zacząć, gdy gmina nie wyda warunków zabudowy w przepisowym terminie, choć wniosek został złożony. To otwiera drogę do wystąpienia z roszczeniami. Dlatego trzeba podejmować, już teraz, działania interwencyjne.- Działania zmierzające do wykazywania kolejnej przewlekłości postępowania, bo po to ten przepis jest, po to te przepisy zostały skonstruowane, żeby chronić nas w takich sytuacjach - dodaje TurskaNawet jeśli Plan Ogólny Gminy zostanie uchwalony, może być on zakwestionowany przez wojewodę jako organ nadzoru. Będzie to oznaczało – jak podkreślają specjaliści - paraliż inwestycyjny, który ustąpi dopiero po wejściu w życie planu ogólnego.