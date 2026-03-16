Kołobrzeska "Turystka" znów uszkodzona

Region Przemysław Polanin

Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin]
Kołobrzeska rzeźba "Turystki" padła ofiarą wandala. To kolejny przypadek zniszczenia jednego z najbardziej charakterystycznych obiektów w mieście.
Chociaż "Turystka" znajduje się w samym centrum miasta i to pod okiem kamer miejskiego monitoringu, to nie odstrasza to kolejnych osób, które pod osłoną nocy niszczą postać przedstawiającą kobietę z walizką i kijem do selfie.

To właśnie drugi z tych elementów regularnie staje się celem ataków. Podobnie było także w miniony weekend.

- Wandal wygiął kijek w łuk, w związku z tym, że monitoring zarejestrował całą sytuację zostanie to zgłoszone jako akt wandalizmu do naszej kołobrzeskiej policji. Liczymy na szybkie ujęcie sprawcy i pokrycie szkód - mówi Michał Kujaczyński, rzecznik urzędu miasta.

Urzędnicy podkreślają, że to właśnie dzięki kamerom za każdym razem udawało się odnaleźć sprawców zniszczeń. Nie zamierzają więc przenosić rzeźby w inne miejsce, a "Turystkę" czeka kolejna naprawa.

Edycja tekstu: Jacek Rujna
Relacja Przemysława Polanina [Radio Szczecin]

