Kołobrzeska "Turystka" znów uszkodzona

Kołobrzeska rzeźba "Turystki" padła ofiarą wandala. To kolejny przypadek zniszczenia jednego z najbardziej charakterystycznych obiektów w mieście.

Chociaż "Turystka" znajduje się w samym centrum miasta i to pod okiem kamer miejskiego monitoringu, to nie odstrasza to kolejnych osób, które pod osłoną nocy niszczą postać przedstawiającą kobietę z walizką i kijem do selfie.





To właśnie drugi z tych elementów regularnie staje się celem ataków. Podobnie było także w miniony weekend.

Edycja tekstu: Jacek Rujna

- Wandal wygiął kijek w łuk, w związku z tym, że monitoring zarejestrował całą sytuację zostanie to zgłoszone jako akt wandalizmu do naszej kołobrzeskiej policji. Liczymy na szybkie ujęcie sprawcy i pokrycie szkód - mówi Michał Kujaczyński, rzecznik urzędu miasta.Urzędnicy podkreślają, że to właśnie dzięki kamerom za każdym razem udawało się odnaleźć sprawców zniszczeń. Nie zamierzają więc przenosić rzeźby w inne miejsce, a "Turystkę" czeka kolejna naprawa.