Śmiertelnie potrącił trzy osoby. Usłyszał zarzut zabójstwa

Do Sądu Okręgowego w Szczecinie trafił akt oskarżenia przeciwko Patrykowi F., który tuż przed świętami Bożego Narodzenia w 2023 roku wjechał w grupę pieszych na chodniku w Międzyzdrojach.





Zabił on kobietę, mężczyznę i siedmioletniego chłopca, a także zranił dwunastoletnią dziewczynkę, po czym zbiegł z miejsca zdarzenia.- Oskarżony przyznał się do zarzucanych mu czynów, czyli o zabójstwo trzech osób, spowodowanie obrażeń ciała, uszkodzenie mienia, jazdę samochodem pod wpływem środka odurzającego oraz posiadanie narkotyków różnych rodzajów – mówi rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Szczecinie Julia Szozda.- Kwestia oceny jego zamiaru będzie przedmiotem procesu. Według prokuratora zgromadzony materiał dowodowy wykazał, że działa on z zamiarem ewentualnym pozbawienia życia tych osób - dodaje Szozda.Śledztwo w sprawie mężczyzny ciągnęło się niemal dwa lata, ponieważ organy ścigania oczekiwały na opinię biegłego z Instytutu SANA w Krakowie, a sam oskarżony został poddany obserwacji psychiatrycznej. Przez cały czas trwania dochodzenia przebywał w areszcie tymczasowym.Patrykowi F. grozi dożywocie.