Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
  Reklama  
Zobacz

Śmiertelnie potrącił trzy osoby. Usłyszał zarzut zabójstwa

Region Antoni Stefański

Fot. Antoni Stefański [Radio Szczecin]
Do Sądu Okręgowego w Szczecinie trafił akt oskarżenia przeciwko Patrykowi F., który tuż przed świętami Bożego Narodzenia w 2023 roku wjechał w grupę pieszych na chodniku w Międzyzdrojach.
Zabił on kobietę, mężczyznę i siedmioletniego chłopca, a także zranił dwunastoletnią dziewczynkę, po czym zbiegł z miejsca zdarzenia.

- Oskarżony przyznał się do zarzucanych mu czynów, czyli o zabójstwo trzech osób, spowodowanie obrażeń ciała, uszkodzenie mienia, jazdę samochodem pod wpływem środka odurzającego oraz posiadanie narkotyków różnych rodzajów – mówi rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Szczecinie Julia Szozda.

- Kwestia oceny jego zamiaru będzie przedmiotem procesu. Według prokuratora zgromadzony materiał dowodowy wykazał, że działa on z zamiarem ewentualnym pozbawienia życia tych osób - dodaje Szozda.

Śledztwo w sprawie mężczyzny ciągnęło się niemal dwa lata, ponieważ organy ścigania oczekiwały na opinię biegłego z Instytutu SANA w Krakowie, a sam oskarżony został poddany obserwacji psychiatrycznej. Przez cały czas trwania dochodzenia przebywał w areszcie tymczasowym.

Patrykowi F. grozi dożywocie.

Edycja tekstu: Natalia Chodań
Akt oskarżenia przeciwko Patrykowi F.

Dodaj komentarz

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes Posłuchaj

Posłuchaj najnowszych Wiadomości Radia Szczecin

serwis z godziny 13:00 serwis z godziny 12:00

pokaż więcej

Archiwum informacji

marzec 2026
Najczęściej czytane

  1. Instruktor nauki jazdy z 17 zarzutami
    (od 13 marca oglądane 3833 razy)
  2. Poszukiwani wolontariusze do opieki nad schroniskowymi kotami [WIDEO, ZDJĘCIA]
    (od przedwczoraj oglądane 3155 razy)
  3. Zmiany w wynagrodzeniach w polickich zakładach Grupy Azoty
    (od 13 marca oglądane 2717 razy)
  4. Nie żyje legenda Pogoni Szczecin
    (od 13 marca oglądane 2408 razy)
  5. "Kochamy techno i super zabawę" [ZDJĘCIA]
    (od 14 marca oglądane 2073 razy)
  Reklama  
Zobacz

radioszczecin.tv

Dariusz Głogowski
Metro w Szczecinie!
"Dom na klifie", czyli nowe słuchowisko w Radiu Szczecin [WIDEO, ZDJĘCIA]
Najwięcej pożarów lasów w Nadleśnictwie Kliniska [WIDEO]
Grażyna Szotkowska
Remont w szczecińskim Muzeum Narodowym zaczął się od dachu [WIDEO, ZDJĘCIA]

Najnowsze podcasty