Radio Szczecin
  Reklama  
Zobacz

Coraz więcej rowerzystów, eksperci przypominają o przepisach

Region Tomasz Domański

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Nie lekceważmy przepisów, pamiętajmy o bezpieczeństwie swoim i innych. To głos szkoleniowców nauki jazdy i funkcjonariuszy drogówki.
Wraz z postępującym ociepleniem na ulicach pojawia się coraz więcej rowerzystów. Wielu z nich nie używa świateł.

- Nie możemy zapomnieć, że oprócz oświetlenia przedniego, tylnego, powinny być lampy odblaskowe na kołach, tak żebyśmy tego rowerzystę widzieli, kiedy on przejeżdża w poprzek drogi, nawet nieprawidłowo po tym przejściu dla pieszych - mówi Arkadiusz Kuzio z Akademii Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Szczecinie.

- Częściowo wynika to z tego, że rowerzyści nie znają przepisów ruchu drogowego zwyczajnie i w związku z tym traktują jazdę na rowerze jako tylko rekreację - podkreśla Radosław Cybulski z Nauka Jazdy Magnet Szczecin.

- Negatywnie myślę o takich osobach jak najbardziej. Światełka trzeba mieć, trzeba mieć dzwonek, wszystko to co potrzeba. - Trzeba używać świateł. - Trzeba jeździć z tymi światłami - mówią rowerzyści.

- To nie tylko naruszenie przepisów, warto o tym przypomnieć, ale przede wszystkim realne zagrożenie dla ich życia i zdrowia - dodaje asp. Paweł Pankau, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie.

W ubiegłym roku tylko na Pomorzu Zachodnim doszło do 17 wypadków śmiertelnych z udziałem cyklistów.

Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski
Dodaj komentarz

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes Posłuchaj

Posłuchaj najnowszych Wiadomości Radia Szczecin

serwis z godziny 20:00 serwis z godziny 19:00

pokaż więcej

Archiwum informacji

marzec 2026
poniedziałek23wtorek24środa25czwartek26piątek27sobota28niedziela01poniedziałek02wtorek03środa04czwartek05piątek06sobota07niedziela08poniedziałek09wtorek10środa11czwartek12piątek13sobota14niedziela15poniedziałek16wtorek17środa18czwartek19piątek20sobota21niedziela22poniedziałek23wtorek24środa25czwartek26piątek27sobota28niedziela29poniedziałek30wtorek31środa01czwartek02piątek03sobota04niedziela05

  Reklama  
Zobacz

radioszczecin.tv

