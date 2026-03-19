Coraz więcej rowerzystów, eksperci przypominają o przepisach

Nie lekceważmy przepisów, pamiętajmy o bezpieczeństwie swoim i innych. To głos szkoleniowców nauki jazdy i funkcjonariuszy drogówki.

Wraz z postępującym ociepleniem na ulicach pojawia się coraz więcej rowerzystów. Wielu z nich nie używa świateł.



- Nie możemy zapomnieć, że oprócz oświetlenia przedniego, tylnego, powinny być lampy odblaskowe na kołach, tak żebyśmy tego rowerzystę widzieli, kiedy on przejeżdża w poprzek drogi, nawet nieprawidłowo po tym przejściu dla pieszych - mówi Arkadiusz Kuzio z Akademii Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Szczecinie.



- Częściowo wynika to z tego, że rowerzyści nie znają przepisów ruchu drogowego zwyczajnie i w związku z tym traktują jazdę na rowerze jako tylko rekreację - podkreśla Radosław Cybulski z Nauka Jazdy Magnet Szczecin.



- Negatywnie myślę o takich osobach jak najbardziej. Światełka trzeba mieć, trzeba mieć dzwonek, wszystko to co potrzeba. - Trzeba używać świateł. - Trzeba jeździć z tymi światłami - mówią rowerzyści.



- To nie tylko naruszenie przepisów, warto o tym przypomnieć, ale przede wszystkim realne zagrożenie dla ich życia i zdrowia - dodaje asp. Paweł Pankau, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie.



W ubiegłym roku tylko na Pomorzu Zachodnim doszło do 17 wypadków śmiertelnych z udziałem cyklistów.



