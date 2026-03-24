Radio Szczecin
Burza wokół planu zagospodarowania ogólnego. Wójt gminy Kołbaskowo: kierujemy się ministerialnymi przepisami

Region

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Małgorzata Schwarz. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Małgorzata Schwarz. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
To wytyczne, które idą z góry - tak o kontrowersjach wokół planu zagospodarowania ogólnego mówi wójt gminy Kołbaskowo.
Projekt, który opublikowali urzędnicy, wzbudził dużo emocji. Wyklucza on bowiem w niektórych miejscach zabudowę mieszkaniową. Oszukane czują się osoby, które jakiś czas temu kupiły działki w gminie z myślą o budowie domu. Teraz okazuje się, że nie wszyscy będą mogli zrealizować swoje plany.

To nie zła wola urzędników - wyjaśniała w "Rozmowie pod krawatem" Małgorzata Schwarz. Jak dodała - urząd kieruje się ministerialnymi przepisami.

- Wskaźniki niestety ustawowe są konkretne i wyliczenia też są jasne, jaką liczbę nowych mieszkańców możemy przyjąć. To temat, który budzi najwięcej kontrowersji. Tej mieszkaniówki, o której myślą wnioskodawcy, nie można w tym planie ogólnym ująć - mówi wójt gminy Kołbaskowo.

Małgorzata Schwarz zapewniła, że jeśli ktoś już dostał pozwolenie na budowę domu - będzie mógł zrealizować inwestycję.

Cała "Rozmowa pod krawatem" do odsłuchania i do obejrzenia na naszej stronie na radiowym Facebooku i na YouTubie, powtórka na antenie po północy.

Zaproszenie Sebastiana Wierciaka do "Rozmowy pod krawatem" w środę o godz. 8.30 przyjęli radni Rady Miasta: Przemysław Słowik (KO, Partia Zieloni) i Krzysztof Romianowski (PiS).

Edycja tekstu: Michał Król
To nie zła wola urzędników - wyjaśniała w "Rozmowie pod krawatem" Małgorzata Schwarz. Jak dodała - urząd kieruje się ministerialnymi przepisami.

