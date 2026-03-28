Ceny paliw rosną. SPA "Klonowica" stawia na elektryki

Autobus elektryczny.

Szczecińskiemu Przedsiębiorstwu Autobusowemu "Klonowica" najbardziej opłaca się eksploatować pojazdy elektryczne.

Według aktualnych danych, koszt jednego kilometra - przejechanego przez przegubowego "elektryka" - to niecałe 2 złote i 40 groszy. To prawie dwa razy taniej niż w przypadku autobusu spalinowego o podobnych rozmiarach - informuje rzecznik lewobrzeżnego przewoźnika Wojciech Jachim.



- Dla autobusów 18-metrowych, czyli tych przegubowych, jeśli weźmiemy pod uwagę aktualne ceny, czyli z lutego, to spalinowy 18-metrowiec to koszt 4,16 zł, natomiast w tym samym zestawieniu hybryda - 3,41 zł za jeden kilometr - podkreśla Jachim.



Wojciech Jachim dodaje jedocześnie, że te koszty mogą być niebawem wyższe. Głównie ze względu na wzrastające ceny oleju napędowego.



