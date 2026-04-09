Kolejna odsłona akcji Czysta Odra w Szczecinie

W najbliższy weekend zaplanowano szereg wydarzeń w Szczecinie w związku z akcją Czysta Odra
W sobotę, o 9, w Centrum Żeglarskim przy ul. Przestrzennej odbędzie się akcja kajakowa organizowana przez Fundację Droga Lotha.
Doświadczeni kajakarze, wybrani przez organizatora, wyruszą, by oczyścić brzegi Regalicy na wyspie Czapli Ostrów oraz Sadlińskie Łąki.
Równolegle, w sobotę i niedzielę, od godz. 10:00, prowadzona będzie dwudniowa akcja sprzątania okolic Jeziora Dąbie. Uczestnicy spotkają się przy ul. Pokładowej, skąd wyruszą, by uporządkować tereny mokradeł i brzegi jeziora.
W sobotę o godz. 11:00 na Dziewokliczu zaplanowano sprzątanie, w które aktywnie włączy się wojewoda zachodniopomorski Adam Rudawski wraz z pracownikami Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.
Także w sobotę o godz. 13:00 przy ul. Łozowej odbędzie się kolejna inicjatywa – sąsiedzka akcja sprzątania brzegów kanału Cegielinka, organizowana przez Fundację Elektryczna Owca.
Kalendarz wszystkich wydarzeń dostępny jest na stronie stowarzyszenia Wywrotka.
Edycja tekstu: Natalia Chodań