Kolejna odsłona akcji Czysta Odra w Szczecinie

Anna Arabska-Szmajdzińska

Fot. Stowarzyszenie Wywrotka
Fot. Stowarzyszenie Wywrotka
W najbliższy weekend zaplanowano szereg wydarzeń w Szczecinie w związku z akcją Czysta Odra
W sobotę, o 9, w Centrum Żeglarskim przy ul. Przestrzennej odbędzie się akcja kajakowa organizowana przez Fundację Droga Lotha.

Doświadczeni kajakarze, wybrani przez organizatora, wyruszą, by oczyścić brzegi Regalicy na wyspie Czapli Ostrów oraz Sadlińskie Łąki.

Równolegle, w sobotę i niedzielę, od godz. 10:00, prowadzona będzie dwudniowa akcja sprzątania okolic Jeziora Dąbie. Uczestnicy spotkają się przy ul. Pokładowej, skąd wyruszą, by uporządkować tereny mokradeł i brzegi jeziora.

W sobotę o godz. 11:00 na Dziewokliczu zaplanowano sprzątanie, w które aktywnie włączy się wojewoda zachodniopomorski Adam Rudawski wraz z pracownikami Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Także w sobotę o godz. 13:00 przy ul. Łozowej odbędzie się kolejna inicjatywa – sąsiedzka akcja sprzątania brzegów kanału Cegielinka, organizowana przez Fundację Elektryczna Owca.

Kalendarz wszystkich wydarzeń dostępny jest na stronie stowarzyszenia Wywrotka.

Edycja tekstu: Natalia Chodań

Najczęściej czytane

  1. Nocny pożar na os. Drzetowo-Grabowo. Nie żyje jedna osoba [ZDJĘCIA]
    (od 06 kwietnia oglądane 6090 razy)
  2. Rezonans w szpitalu MSWiA dostępny dla pacjentów z klaustrofobią [WIDEO, ZDJĘCIA]
    (od 03 kwietnia oglądane 4900 razy)
  3. Zawiadomienie do UOKiK w sprawie Sky Garden
    (od wczoraj oglądane 4795 razy)
  4. Karambol i utrudnienia na S3 w kierunku Szczecina
    (od 03 kwietnia oglądane 3641 razy)
  5. S3 częściowo zablokowana
    (od przedwczoraj oglądane 3278 razy)
Uczniowie XVI LO otworzyli Rekowerownię i pomogą w remoncie rowerów [WIDEO, ZDJĘCIA]
Wielkanocne śniadanie dla osób w kryzysie bezdomności [WIDEO, ZDJĘCIA]
Na pełne kwiaty magnolii jeszcze chwilę poczekamy [ZDJĘCIA, WIDEO]
Michał Materla
Profilaktyka z okazji Światowego Dnia Zdrowia w szczecińskim szpitalu na Arkońskiej [WIDEO]
Półki w Jadłodzielni świecą pustkami [WIDEO, ZDJĘCIA]

Najnowsze podcasty