"Punkt z widokiem na inkluzję". Wsparcie dzieci ze specjalnymi potrzebami

"Punkt z widokiem na inkluzję" to cykl konferencji i spotkań skierowanych do dyrektorów i nauczycieli szkół ogólnodostępnych na Pomorzu Zachodnim. Skupia się na wsparciu uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

- Problem narasta i jest coraz bardziej palący - mówi rzeczniczka prasowa Kuratorium Oświaty w Szczecinie Agnieszka Lisowska. - W naszych szkołach jest coraz więcej dzieci, które mają specjalne potrzeby. To są szczególne potrzeby. To są też dzieci często bardzo zdolne o szczególnych potrzebach. Czasem dzieci, które trzeba wesprzeć w nauce o bardzo zróżnicowanych potrzebach.



Dyrektor Wydziału Kształcenia Ogólnego i Specjalnego w Kuratorium Oświaty w Szczecinie - Mariusz Dubojski wyjaśnił, co jest głównym przedmiotem działania. - Generalnie chodzi o wszystkie dzieci, ale z dużym nastawieniem na te dzieci, które wymagają szczególnego wsparcia edukacyjnego. Cała idea edukacji włączającej polega na tym, aby te dzieci włączyć we współpracę na równi z innymi uczniami, którzy nie wymagają aż tyle potrzeby.



W konferencji udział wzięło ponad 200 osób związanych ze szkolnictwem. Wydarzenie odbyło się w szczecińskiej SP nr 7 im. Heleny Raszki.