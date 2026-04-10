W Szczecinie ruszyła wiosenna modernizacja sieci wodociągowej

Prace mają poprawić niezawodność dostaw wody, szczególnie tam, gdzie instalacje są już bardzo stare – jak na ulicy Jagiełły, gdzie pochodzą jeszcze z 1900 roku.
Roboty prowadzone są głównie metodą bezwykopową, dzięki czemu utrudnienia są niewielkie i dotyczą głównie parkowania.
Prace trwają m.in. na ulicach Jagiełły, Barnima, Wrocławskiej, Wileńskiej i Narutowicza, a kolejne ruszą w maju na ulicy Langiewicza. Inwestycje mają zakończyć się w tym i przyszłym roku.
Prace trwają m.in. na ulicach Jagiełły, Barnima, Wrocławskiej, Wileńskiej i Narutowicza, a kolejne ruszą w maju na ulicy Langiewicza. Inwestycje mają zakończyć się w tym i przyszłym roku.
