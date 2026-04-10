Darmowe badania jąder w Świnoujściu

Region Joanna Maraszek

Urolog Michał Siekiera, Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin]
Wczesna diagnoza tego nowotworu zwiększa szanse wyzdrowienia do 95%. Dotyka on głównie mężczyzn w bardzo młodym wieku, a jego objawy nie są oczywiste.
Kwiecień, to Międzynarodowy Miesiąc Świadomości Raka Jąder. Z tej okazji szpital w Świnoujściu zaprasza panów na darmowe badania.

Statystyki wykazują, że rocznie w Polsce pojawia się 1200 nowych przypadków zachorowań i dotyczą głównie młodych mężczyzn. "Z tej dolegliwości nie można robić sobie jaj, dlatego świnoujski szpital wychodzi z inicjatywą" mówi Ewa Piskorska, koordynator pacjenta onkologicznego.

- Wszystkich tych, którzy chcieliby przebadać prostatę i jądra zapraszamy do poradni urologicznej. ze skierowaniem od lekarza rodzinnego - dodała koordynator.

Urolog Michał Siekiera przyznaje, że warto się zbadać i równocześnie zapewnia, że na wizycie, ani ostrych cięć, ani narzędzi nie będzie.

- Naprawdę jest to bardzo krótkie badanie, niebolesne, nic tutaj strasznego się nie dzieje. Zawsze warto się badać. Profilaktyka jest najważniejsza - powiedział urolog.

Badania odbędą się 27 kwietnia, ale o skierowanie i rejestracje warto zadbać już teraz.

Edycja tekstu: Michał Tesarski
Relacja Joanny Maraszek [Radio Szczecin]

