Tramwaje techniczne otrzymają specjalne nakładki na pantografy

Region Antoni Stefański

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]
Tramwaje Szczecińskie zabezpieczają się na ewentualne zamarzanie sieci trakcyjnej po gołoledzi. Za niecałe 10 tysięcy złotych zakupiono 10 specjalnych nakładek na pantografy tramwajów technicznych, które mają wspomagać odladzanie trakcji.
- Ten zakup nie wyklucza możliwego zakupu specjalistycznego pojazdu, który mógłby być przeznaczony do takich celów - mówi Wojciech Jachim, rzecznik Tramwajów Szczecińskich.

- Jeśli chodzi o zakup specjalistycznego pojazdu, jaki ma Kraków, to ciągle jeszcze tutaj analizujemy pod kątem i kosztów, potrzeb, ryzyka, jakie wiążą się z warunkami pogodowymi w Szczecinie. To, co się stało w styczniu tego roku było bez precedensu, no ale z drugiej strony, skoro się zdarzyło raz, no to może się zdarzyć drugi raz - dodał.

Decyzja co do pozyskania takiego pojazdu ma zapaść jeszcze do wakacji. Propozycja utrzymuje się od paraliżu szczecińskiej sieci tramwajowej, do którego doszło pod koniec stycznia.

Edycja tekstu: Michał Tesarski

