Tramwaje techniczne otrzymają specjalne nakładki na pantografy

Tramwaje Szczecińskie zabezpieczają się na ewentualne zamarzanie sieci trakcyjnej po gołoledzi. Za niecałe 10 tysięcy złotych zakupiono 10 specjalnych nakładek na pantografy tramwajów technicznych, które mają wspomagać odladzanie trakcji.
- Ten zakup nie wyklucza możliwego zakupu specjalistycznego pojazdu, który mógłby być przeznaczony do takich celów - mówi Wojciech Jachim, rzecznik Tramwajów Szczecińskich.
- Jeśli chodzi o zakup specjalistycznego pojazdu, jaki ma Kraków, to ciągle jeszcze tutaj analizujemy pod kątem i kosztów, potrzeb, ryzyka, jakie wiążą się z warunkami pogodowymi w Szczecinie. To, co się stało w styczniu tego roku było bez precedensu, no ale z drugiej strony, skoro się zdarzyło raz, no to może się zdarzyć drugi raz - dodał.
Decyzja co do pozyskania takiego pojazdu ma zapaść jeszcze do wakacji. Propozycja utrzymuje się od paraliżu szczecińskiej sieci tramwajowej, do którego doszło pod koniec stycznia.
