Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
  Reklama  
Zobacz

Napadli na kuriera. Grozi im do 20 lat więzienia

Region Krzysztof Cichocki

Fot. www.pixabay.com/photo-2102488 (domena publiczna)
Prokuratura Rejonowa w Świnoujściu oskarżyła dwóch mężczyzn o napad na kuriera z użyciem niebezpiecznego narzędzia. Do zdarzenia doszło 24 czerwca ubiegłego roku.
Napastnicy zaatakowali dostawcę i grozili mu przedmiotem przypominającym broń. Zabrali telefon, klucze, kilka tysięcy złotych oraz sprzęt służbowy. Następnie związali go taśmą i zamknęli w części ładunkowej samochodu.

Mężczyzna doznał obrażeń, ale nie były one poważne.

Jeden z mężczyzn przyznał się do winy, drugi nie zgadza się z zarzutami. Za rozbój grozi im kara nawet do 20 lat więzienia. Sprawą zajmie się Sąd Okręgowy w Szczecinie.

Edycja tekstu: Michał Król

Dodaj komentarz

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes Posłuchaj

Posłuchaj najnowszych Wiadomości Radia Szczecin

serwis z godziny 17:00 serwis z godziny 16:30

pokaż więcej

Archiwum informacji

kwiecień 2026
poniedziałek30wtorek31środa01czwartek02piątek03sobota04niedziela05poniedziałek06wtorek07środa08czwartek09piątek10sobota11niedziela12poniedziałek13wtorek14środa15czwartek16piątek17sobota18niedziela19poniedziałek20wtorek21środa22czwartek23piątek24sobota25niedziela26poniedziałek27wtorek28środa29czwartek30piątek01sobota02niedziela03

Najczęściej czytane

  1. Zawiadomienie do UOKiK w sprawie Sky Garden
    (od przedwczoraj oglądane 6446 razy)
  2. Nocny pożar na os. Drzetowo-Grabowo. Nie żyje jedna osoba [ZDJĘCIA]
    (od 06 kwietnia oglądane 6288 razy)
  3. S3 częściowo zablokowana
    (od 07 kwietnia oglądane 3380 razy)
  4. Wzdłuż ulicy Obotryckiej powstanie ścieżka rowerowa
    (od 06 kwietnia oglądane 3143 razy)
  5. Część pasażerów krytykuje nowe tramwaje
    (od przedwczoraj oglądane 2841 razy)
  Reklama  
Zobacz

radioszczecin.tv

Sabina Baral
Służby wypompowują amoniak z wykolejonej cysterny na Stołczynie [WIDEO, ZDJĘCIA]
Narkotyki w Gryficach. Zatrzymany 41-latek [WIDEO]
Piotr Krzyżankiewicz
Uczniowie XVI LO otworzyli Rekowerownię i pomogą w remoncie rowerów [WIDEO, ZDJĘCIA]
Wielkanocne śniadanie dla osób w kryzysie bezdomności [WIDEO, ZDJĘCIA]

Najnowsze podcasty