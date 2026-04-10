Napadli na kuriera. Grozi im do 20 lat więzienia

Prokuratura Rejonowa w Świnoujściu oskarżyła dwóch mężczyzn o napad na kuriera z użyciem niebezpiecznego narzędzia. Do zdarzenia doszło 24 czerwca ubiegłego roku.

Napastnicy zaatakowali dostawcę i grozili mu przedmiotem przypominającym broń. Zabrali telefon, klucze, kilka tysięcy złotych oraz sprzęt służbowy. Następnie związali go taśmą i zamknęli w części ładunkowej samochodu.Mężczyzna doznał obrażeń, ale nie były one poważne.Jeden z mężczyzn przyznał się do winy, drugi nie zgadza się z zarzutami. Za rozbój grozi im kara nawet do 20 lat więzienia. Sprawą zajmie się Sąd Okręgowy w Szczecinie.