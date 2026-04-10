NFZ odpowiada politykom PiS ws. badań diagnostycznych

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]
Narodowy Fundusz Zdrowia dementuje nieprawdziwe informacje prezentowane przez zachodniopomorskich posłów PiS, jakoby badania diagnostyczne, takie jak rezonans, tomografia czy gastroskopia i kolonoskopia, wykonywane były odpłatnie.
Posłowie PiS: KO kłamie i atakuje zdrowie Polaków

Posłowie PiS: KO kłamie i atakuje zdrowie Polaków

Pacjenci, którzy spotkaliby się z podobną procedurą, powinni ten fakt czym prędzej zgłosić - mówi Małgorzata Koszur, rzeczniczka oddziału w Szczecinie.

- Gdyby jakiś podmiot chciał obciążyć pacjenta, który wykonuje badanie na NFZ, jakąkolwiek odpłatnością, należy to natychmiast zgłaszać do Narodowego Funduszu Zdrowia w każdy dostępny sposób. Osobiście, listownie, e-mailem. Od niedawna mamy też na stronie internetowej formularz elektroniczny do składania skarg - mówi Koszur.

NFZ zachęca do korzystania z badań profilaktycznych, które tak jak dotychczas są nielimitowane i darmowe. Jednocześnie zachodniopomorski oddział NFZ stanowczo sprzeciwia się straszeniu pacjentów i wprowadzaniu ich w błąd - czytamy w komunikacie.

Odpowiedź ZOW NFZ na publikację z dnia 08.04.2026 r. - wystąpienie zachodniopomorskich posłów Prawa i Sprawiedliwości:

"W odpowiedzi na publikacje w Radiu Szczecin z dnia 08.04.2026 r. i TVP3 Szczecin z dnia 08.04.2026 r. dotyczące wystąpienia zachodniopomorskich posłów Prawa i Sprawiedliwości

Wobec dezinformacji, jaka pojawia się w mediach, Narodowy Fundusz Zdrowa informuje,
że badania diagnostyczne, takie jak rezonans, tomografia czy gastroskopia i kolonoskopia wykonywane na NFZ, są dla pacjentów całkowicie bezpłatne! Dostępność do świadczeń Fundusz monitoruje i będzie monitorować na bieżąco.

Nowe przepisy dotyczą sposobu rozliczania się Funduszu z placówkami medycznymi.
Nie dotyczą one badań wykonywanych pacjentom z podejrzeniem lub chorobą nowotworową, leczonych w szpitalu, a także dzieci. Zachęcamy też pacjentów do korzystania z badań profilaktycznych, które tak jak dotychczas, są nielimitowane i całkowicie darmowe.

Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia stanowczo sprzeciwia się straszeniu pacjentów i wprowadzaniu ich w błąd."

Pacjenci, którzy spotkaliby się z podobną procedurą, powinni ten fakt czym prędzej zgłosić - mówi Małgorzata Koszur, rzeczniczka oddziału w Szczecinie.

