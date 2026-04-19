Kawa i Szczecin królują w Enea Arenie

W szczecińskiej Enea Arenie trwa wiosenna edycja festiwalu „Zrobione w Szczecinie”. Prawie czterdziestu wystawców prezentuje takie wyroby, jak żywność, rękodzieło, kosmetyki, a także pamiątki.

W Enea Arenie równolegle trwa także druga edycja Szczecin Coffee Festivalu.





- To nie tylko okazja do spróbowania kawy, matchy czy kakao, ale także możliwość uczestniczenia w rozmaitych atrakcjach - mówi właściciel jednej ze szczecińskich palarni kawy Adrian Małachowski. - Organizujemy strefę cuppingową, czyli takie miejsce, gdzie różne inne palarnie będą dawały do degustacji swoje kawy w postaci cuppingu, czyli takiego profesjonalnego sposobu degustacji właśnie. Pokazujemy nasze kawy, zarówno klasyczne, jak i ten najwyższy segment, czyli special tea.

Wstęp na oba wydarzenia jest możliwy w niedzielę w godzinach od 10 do 17.

- Nawet zwykła koszulka, torba, magnes i inny gadżet z oryginalnym motywem może być idealnym „suwenirem” z wizyty w Szczecinie – uważa twórca lokalnych pamiątek Magdalena Walczyńska. - Staram się zamienić nudną pamiątkę w coś użytkowego, coś co może promować nasze miasto, więc jest to jakby odniesienie do historii i kultury Szczecina z takim właśnie pomysłem.