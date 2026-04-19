"Nasze dziecko też jest chciane i kochane"

Region Krzysztof Cichocki

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
W Morskim Centrum Nauki w Szczecinie odbyła się konferencja poświęcona autyzmowi, która łączy specjalistów, rodziców i osoby w spektrum.
Eksperci podkreślają, że o autyzmie warto mówić bez stereotypów, bo to bardzo różnorodne spektrum doświadczeń. Zwracają też uwagę na tzw. stimmingi – czyli powtarzalne zachowania, które pomagają regulować emocje i napięcie, a które często są źle odbierane.

- My jako rodzice mamy z tym na co dzień doświadczenie, może bardziej to dla takich zwykłych ludzi. - Oto właśnie chodzi, żebyśmy mogli iść z podniesioną głową, że nasze dziecko też jest chciane i kochane - Bo niestety ludzie nas nie rozumieją. - Mają zachowania, machają roczkami, krzyczą. - Te zachowania są naszych dzieci trudne, nasze dzieci chcą normalnie żyć a niestety nie wszędzie można wyjść z nimi, żeby było fajnie - mówili rodzice.

- "Autyzm bez filtra" nie jest hollywoodzkim wyobrażeniem o super genialnych osobach, które mają wspaniałe zdolności. To bardzo często spektrum różnorodności i różnych trudności, ale też obraz osób silnych, wysoko wrażliwych, bardzo inteligentnych. Jeżeli zrozumiemy, czym to spektrum jest, będziemy widzieć, jak piękny może być wspólny świat - mówi doktor Mirosława Bloch, założycielka placówek Sense.

Ogólnopolska konferencja „Autyzm bez filtra” to przestrzeń dialogu i edukacji. Organizatorzy chcą wyposażyć rodziców i opiekunów w praktyczne narzędzia ułatwiające dzieciom i młodzieży w spektrum wejście w dorosłe życie społeczne i zawodowe.

Edycja tekstu: Natalia Chodań
Relacja Krzysztofa Cichockiego [Radio Szczecin]

