Alerty II stopnia - wszystkie jednostki są w pełnej gotowości

To może być niespokojna noc dla strażaków i ekip pogotowia energetycznego. Pomorze Zachodnie znajdzie się w objęciach frontu atmosferycznego powodującego falę intensywnych opadów deszczu i wyładowań.

Sytuacja ma być dynamiczna. Silny wiatr może łamać drzewa i gałęzie, może też dochodzić do przerw w dostawach prądu.Jak mówi rzeczniczka MSWiA Karolina Gałecka wszystkie służby po odprawie w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa postawione są w stan podwyższonej gotowości.- Potwierdzono, że wszystkie jednostki są w pełnej gotowości. Tutaj głównie Państwowa Straż Pożarna na bieżąco monitoruje sytuację. Jeśli zajdzie taka potrzeba natychmiast wyśle dodatkowych strażaków do regionów najbardziej zagrożonych deszczem i ulewami - dodaje Gałecka.Wydano ostrzeżenie drugiego stopnia dla województw: wielkopolskiego, dolnośląskiego i lubuskiego, a także ostrzeżenia pierwszego stopnia dla województw zachodniopomorskiego, opolskiego, śląskiego i łódzkiego. Alert meteo obowiązuje do wtorku.