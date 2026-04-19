Alerty II stopnia - wszystkie jednostki są w pełnej gotowości

Region Informacyjna Agencja Radiowa

Fot. www.pixabay.com/photo-2241577 (domena publiczna)
Fot. www.pixabay.com/photo-2241577 (domena publiczna)
To może być niespokojna noc dla strażaków i ekip pogotowia energetycznego. Pomorze Zachodnie znajdzie się w objęciach frontu atmosferycznego powodującego falę intensywnych opadów deszczu i wyładowań.
Sytuacja ma być dynamiczna. Silny wiatr może łamać drzewa i gałęzie, może też dochodzić do przerw w dostawach prądu.

Jak mówi rzeczniczka MSWiA Karolina Gałecka wszystkie służby po odprawie w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa postawione są w stan podwyższonej gotowości.

- Potwierdzono, że wszystkie jednostki są w pełnej gotowości. Tutaj głównie Państwowa Straż Pożarna na bieżąco monitoruje sytuację. Jeśli zajdzie taka potrzeba natychmiast wyśle dodatkowych strażaków do regionów najbardziej zagrożonych deszczem i ulewami - dodaje Gałecka.

Wydano ostrzeżenie drugiego stopnia dla województw: wielkopolskiego, dolnośląskiego i lubuskiego, a także ostrzeżenia pierwszego stopnia dla województw zachodniopomorskiego, opolskiego, śląskiego i łódzkiego. Alert meteo obowiązuje do wtorku.

Edycja tekstu: Natalia Chodań
Jak mówi rzeczniczka MSWiA Karolina Gałecka wszystkie służby po odprawie w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa postawione są w stan podwyższonej gotowości.

