Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
  Autopromocja  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz

Zwodowano drugi moduł doku w Stoczni "Wulkan" [WIDEO, ZDJĘCIA]

Region Weronika Łyczywek

Realizacja Maciej Papke [Radio Szczecin]
Będzie służył do remontu największych jednostek pływających po Bałtyku. W Stoczni Szczecińskiej Wulkan zwodowano drugi moduł pływającego doku.
Operacja trwała kilka godzin, a do jej przeprowadzenia potrzebny był specjalny ponton - moduł waży trzy i pół tysiąca ton.

Gigantyczna stalowa konstrukcja zacumowała przy nabrzeżu Stoczni Wulkan. Teraz oba doki czekają na scalenie - mówi prezes stoczni Radosław Kowalczyk.

- Mamy jeszcze ponad rok pracy na tym doku, żeby te moduły połączyć, wyposażyć, przeprowadzić próby, tak żeby w połowie przyszłego roku ten dok był sprawny do użytkowania i mógł tutaj wodować statki i żeby Szczecin mógł się rozwijać - dodaje Kowalczyk.

Po połączeniu dok będzie największym takim obiektem na Bałtyku. Będzie miał 240 metrów długości i 47 metrów szerokości. Będą do niego wpływały między innymi duże statki rybackie, kontenerowce i promy - tłumaczy wiceprezes stoczni Mirosław Winiarski.

- To jest narzędzie dla stoczni remontowej. Wszelkiego rodzaju przeglądy zawsze odbywają się po wydokowaniu statku. Nie tylko uszkodzenia, ale nawet przeglądy klasowe takie, które odbywają się zwykle co 5 lat muszą być wykonane, aby statek nabrał klasy, by mógł być ubezpieczony i bezpiecznie przewodzić ładunki - dodaje Winiarski.

Koniec budowy doku zaplanowano na lipiec przyszłego roku.

Edycja tekstu: Natalia Chodań
Dodaj komentarz

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes Posłuchaj

Posłuchaj najnowszych Wiadomości Radia Szczecin

serwis z godziny 20:00 serwis z godziny 19:00

pokaż więcej

Archiwum informacji

kwiecień 2026
poniedziałek30wtorek31środa01czwartek02piątek03sobota04niedziela05poniedziałek06wtorek07środa08czwartek09piątek10sobota11niedziela12poniedziałek13wtorek14środa15czwartek16piątek17sobota18niedziela19poniedziałek20wtorek21środa22czwartek23piątek24sobota25niedziela26poniedziałek27wtorek28środa29czwartek30piątek01sobota02niedziela03

  Autopromocja  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz

