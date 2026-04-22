Ukradł psy i chciał milion franków okupu. Grozi mu do 10 lat więzienia

Łukasz N., podejrzany o kilka poważnych przestępstw stanie przed sądem. Szczecińscy śledczy ustalili, że w lutym ubiegłego roku mężczyzna włamał się do mieszkania w Szwajcarii i ukradł dwa psy rasy Bolonka zwetna warte ponad 20 tys. zł.
Później zażądał od właściciela miliona franków szwajcarskich za ich zwrot. Szczecińska policja odzyskała zwierzęta i wróciły one do właściciela.
To nie jedyne zarzuty, mężczyzna miał też oszukać finansowo obywatela Szwajcarii oraz próbować wymusić pieniądze groźbami.
Podejrzany przyznał się do winy. Nie był wcześniej karany. Grozi mu do 10 lat więzienia.
Edycja tekstu: Michał Król