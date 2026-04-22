Świeca ognia nad świnoujskim terminalem

Nad świnoujskim terminalem LNG pojawił się ogień, który będzie widoczny do jutra. Nie ma jednak powodów do paniki – to efekt planowych prac eksploatacyjnych.

Widowiskowa operacja w gazoporcie z 62-metrową wieżą w akcji robi wrażenie, przyznaje Dariusz Krzywda, radny i mieszkaniec sąsiadującego z portem Warszowa.- Było to zjawisko spektakularne, ale również niepokojące. Zobaczyłem słup ognia, który unosił się nad lasem. Po chwili zrozumiałem, że mamy do czynienia ze zwykłym procesem technologicznym - dodaje Krzywda.Podobne odczucia mieli również inni mieszkańcy, którzy nawet alarmowali o ogniu, ale Agnieszka Głośniewska, rzecznik Spółki Gaz - System uspokaja.- Serwisujemy instalację, uruchomiliśmy pierze wydmuchów. Ona służy do tego, aby w sposób kontrolowany uwalniać nadmiar gazu i utrzymywać odpowiednie ciśnienie w instalacji - mówi Głośniewska.Przez 10 lat pracy terminalu LNG w Świnoujściu, kontrolowane spalanie gazu odbywało się 3 razy.