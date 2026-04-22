Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
  Autopromocja  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz

Świeca ognia nad świnoujskim terminalem

Region Joanna Maraszek

Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin]
Nad świnoujskim terminalem LNG pojawił się ogień, który będzie widoczny do jutra. Nie ma jednak powodów do paniki – to efekt planowych prac eksploatacyjnych.
Widowiskowa operacja w gazoporcie z 62-metrową wieżą w akcji robi wrażenie, przyznaje Dariusz Krzywda, radny i mieszkaniec sąsiadującego z portem Warszowa.

- Było to zjawisko spektakularne, ale również niepokojące. Zobaczyłem słup ognia, który unosił się nad lasem. Po chwili zrozumiałem, że mamy do czynienia ze zwykłym procesem technologicznym - dodaje Krzywda.

Podobne odczucia mieli również inni mieszkańcy, którzy nawet alarmowali o ogniu, ale Agnieszka Głośniewska, rzecznik Spółki Gaz - System uspokaja.

- Serwisujemy instalację, uruchomiliśmy pierze wydmuchów. Ona służy do tego, aby w sposób kontrolowany uwalniać nadmiar gazu i utrzymywać odpowiednie ciśnienie w instalacji - mówi Głośniewska.

Przez 10 lat pracy terminalu LNG w Świnoujściu, kontrolowane spalanie gazu odbywało się 3 razy.

Edycja tekstu: Natalia Chodań
Relacja Joanny Maraszek [Radio Szczecin]

Dodaj komentarz

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes Posłuchaj

Posłuchaj najnowszych Wiadomości Radia Szczecin

serwis z godziny 20:00 serwis z godziny 19:00

pokaż więcej

Archiwum informacji

kwiecień 2026
poniedziałek30wtorek31środa01czwartek02piątek03sobota04niedziela05poniedziałek06wtorek07środa08czwartek09piątek10sobota11niedziela12poniedziałek13wtorek14środa15czwartek16piątek17sobota18niedziela19poniedziałek20wtorek21środa22czwartek23piątek24sobota25niedziela26poniedziałek27wtorek28środa29czwartek30piątek01sobota02niedziela03

  Autopromocja  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz

