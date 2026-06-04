Wyjątkowa oprawa procesji Bożego Ciała w Pyrzycach [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja Robert Stachnik [Radio Szczecin]

W Pyrzycach wierni tłumnie zgromadzili się na procesji z okazji Bożego Ciała. W tym roku świętowanie było wyjątkowe, bo pierwszy raz sztandary nieśli mieszkańcy w tradycyjnych ludowych strojach pyrzyckich.

Wierni przyznają, że pochód, który wyszedł z kościoła pw. św Ottona robił wrażenie i skłaniał do refleksji.



- Ja przeżywam to święto bardzo. Czekam na nie cały rok... - W Pyrzycach jest bardzo piękna procesja Bożego Ciała. Można zobaczyć nasze stroje pyrzyckie ludowe, które prezentują nam mieszkańcy. - Bóg i Pan Jezus są dla nas ważni. Wspierają nas w codziennych trudach życiowych. - Jest to święta tradycja, którą lubimy i w której uczestniczymy, przeżywamy ją też duchowo - mówią mieszkańcy.



Boże Ciało jest wspomnieniem Ostatniej Wieczerzy. W Polsce tradycja procesji sięga XV wieku.



Autorka edycji: Joanna Chajdas