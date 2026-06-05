Utrudnienia po zderzenie autobusu z samochodem osobowym w Szczecinie

Fot. Małgorzata Gwiazda-Elmerych [Radio Szczecin] Fot. Małgorzata Gwiazda-Elmerych [Radio Szczecin]

Utrudnienia w komunikacji miejskiej w Szczecinie. To pokłosie zderzenia samochodu osobowego i autobusu na skrzyżowaniu ulicy Mickiewicza z Czorsztyńską.