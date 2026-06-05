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Utrudnienia po zderzenie autobusu z samochodem osobowym w Szczecinie

Region Julia Nowicka

Fot. Małgorzata Gwiazda-Elmerych [Radio Szczecin]
Fot. Małgorzata Gwiazda-Elmerych [Radio Szczecin]
Fot. Małgorzata Gwiazda-Elmerych [Radio Szczecin]
Fot. Małgorzata Gwiazda-Elmerych [Radio Szczecin]
Utrudnienia w komunikacji miejskiej w Szczecinie. To pokłosie zderzenia samochodu osobowego i autobusu na skrzyżowaniu ulicy Mickiewicza z Czorsztyńską.
Tramwaje numer 7 i 5 kursują zmieniona trasą przez Aleję Wojska Polskiego. Na odcinku od przystanku Wawrzyniaka do Zawadzkiego kursują autobusy zastępcze.

Natomiast linia autobusowa numer 53 kursuje z pominięciem niektórych przystanków.

Edycja tekstu: Michał Tesarski

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