Utrudnienia po zderzenie autobusu z samochodem osobowym w Szczecinie

Utrudnienia w komunikacji miejskiej w Szczecinie. To pokłosie zderzenia samochodu osobowego i autobusu na skrzyżowaniu ulicy Mickiewicza z Czorsztyńską.
Tramwaje numer 7 i 5 kursują zmieniona trasą przez Aleję Wojska Polskiego. Na odcinku od przystanku Wawrzyniaka do Zawadzkiego kursują autobusy zastępcze.
Natomiast linia autobusowa numer 53 kursuje z pominięciem niektórych przystanków.
Natomiast linia autobusowa numer 53 kursuje z pominięciem niektórych przystanków.
Edycja tekstu: Michał Tesarski