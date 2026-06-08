Poseł Nitras podsumowuje rok prezydentury Karola Nawrockiego, uderza w byłego wojewodę

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin] Sławomir Nitras. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

To prezydentura konfrontacji, a nie współpracy, za którą w dużej mierze stoi były wojewoda zachodniopomorski. Tak poseł Koalicji Obywatelskiej podsumowuje rok urzędowania Karola Nawrockiego.

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- Pytanie brzmi, czy w tak trudnym okresie, daleko idąca, głęboka konfrontacja, czy to Polsce służy? Moim zdaniem, nie. Tutaj kluczową osobą jest minister Bogucki, który stał się twarzą tej konfrontacji, ale wydaje mi się, że też jest w dużym stopniu taką przyczyną - powiedział Sławomir Nitras.



Karol Nawrocki zawetował do tej pory ponad 30 ustaw. Podpisał blisko 200.



Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski Zdaniem Sławomira Nitrasa, prezydent wetując kolejne ustawy, wszedł w otwarty konfilkt z rządem. - To działanie ze szkodą dla Polski - mówił Nitras w "Rozmowach pod krawatem" . Według niego, torpedowanie rządowych projektów to pomysł szefa Kancelarii Prezydenta - Zbigniewa Boguckiego.- Pytanie brzmi, czy w tak trudnym okresie, daleko idąca, głęboka konfrontacja, czy to Polsce służy? Moim zdaniem, nie. Tutaj kluczową osobą jest minister Bogucki, który stał się twarzą tej konfrontacji, ale wydaje mi się, że też jest w dużym stopniu taką przyczyną - powiedział Sławomir Nitras.Karol Nawrocki zawetował do tej pory ponad 30 ustaw. Podpisał blisko 200.