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Poseł Nitras podsumowuje rok prezydentury Karola Nawrockiego, uderza w byłego wojewodę

Region Jarosław Gowin

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Sławomir Nitras. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Sławomir Nitras. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
To prezydentura konfrontacji, a nie współpracy, za którą w dużej mierze stoi były wojewoda zachodniopomorski. Tak poseł Koalicji Obywatelskiej podsumowuje rok urzędowania Karola Nawrockiego.
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Były minister sportu: Szczecin ma tenisowy potencjał. Problemem są koszty i zarządzanie

Sławomir Nitras
Zdaniem Sławomira Nitrasa, prezydent wetując kolejne ustawy, wszedł w otwarty konfilkt z rządem. - To działanie ze szkodą dla Polski - mówił Nitras w "Rozmowach pod krawatem". Według niego, torpedowanie rządowych projektów to pomysł szefa Kancelarii Prezydenta - Zbigniewa Boguckiego.

- Pytanie brzmi, czy w tak trudnym okresie, daleko idąca, głęboka konfrontacja, czy to Polsce służy? Moim zdaniem, nie. Tutaj kluczową osobą jest minister Bogucki, który stał się twarzą tej konfrontacji, ale wydaje mi się, że też jest w dużym stopniu taką przyczyną - powiedział Sławomir Nitras.

Karol Nawrocki zawetował do tej pory ponad 30 ustaw. Podpisał blisko 200.

Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski
Zdaniem Sławomira Nitrasa, prezydent wetując kolejne ustawy, wszedł w otwarty konfilkt z rządem. - To działanie ze szkodą dla Polski - mówił Nitras w "Rozmowach pod krawatem". Według niego, torpedowanie rządowych projektów to pomysł szefa Kancelarii Prezydenta - Zbigniewa Boguckiego.

Dodaj komentarz 3 komentarze

Może pan Nitras pochwali się swoimi sukcesami, które osiągnął jako minister sportu ? Ten skompromitowany człowiek powinien trzymać się swojego Połczyna.
krytyka Nawrockiego w dużej mierze jest jak najbardziej zasadna. Przecież on sam od początku, jeszcze nawet w czasie kampanii wyborczej deklarował, że jego nadrzędnym celem jest obalenie rządu Tuska. I systematycznie to realizował ze szkodą częstokroć dla Polski i Polaków, jak chociażby przy wstrzymywaniu awansów oficerskich dla polskich służb kontrwywiadu czy też zawetowaniu SAFE, że o wspieraniu antypolskiego i antyeuropejskiego Orbana nie wspomnę.
A co do Nitrasa... to faktycznie najlepiej mu wychodziło jeżdżenie zamiatarką po Szczecinie. Szkoda, że porzucił ten kierunek kariery. Wszystkim by żyło się lepiej
jak widzę, mój wPiS sprzed paru minut, nie został opublikowany...
Przywykliśmy do tego, że Polskie Radio Szczecin ustawicznie łamie art. 54 Konstytucji RP i stosuje zakazaną prawnie cenzurę prewencyjną.
PiS nas przyzwyczaił do łamania Konstytucji, mnie jednak ciekawi, czy dzisiejszy cenzor zza konsoletki to zwolennik Nawrockiego czy też Nitrasa?

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