Szczecińskie zabytki zostały nagrodzone

Budynek siłowni dawnej zajezdni tramwajowej na Wyspie Jaskółczej. Źródło: wiadomosci.szczecin.eu

Dwie realizacje konserwatorskie zostały docenione w ogólnopolskim konkursie „Zabytek Zadbany 2026”, organizowanym przez Narodowy Instytut Dziedzictwa oraz Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.