Szczecińskie zabytki zostały nagrodzone

Dwie realizacje konserwatorskie zostały docenione w ogólnopolskim konkursie „Zabytek Zadbany 2026”, organizowanym przez Narodowy Instytut Dziedzictwa oraz Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Laureatem w kategorii „Zabytki techniki” został budynek siłowni dawnej zajezdni tramwajowej na Wyspie Jaskółczej. Jury doceniło to, jak spółka Tramwaje Szczecińskie połączyła tam historię z nową funkcją budynku.
Z kolei wyróżnienie w kategorii „Utrwalenie wartości zabytkowej obiektu” trafiło do charakterystycznej willi przy ulicy Królowej Korony Polskiej 20, którą zarządza ZBiLK.
Z kolei wyróżnienie w kategorii „Utrwalenie wartości zabytkowej obiektu” trafiło do charakterystycznej willi przy ulicy Królowej Korony Polskiej 20, którą zarządza ZBiLK.
Edycja tekstu: Michał Tesarski