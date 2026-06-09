Policjanci rozbili nielegalny, rodzinny biznes

Kryminalni ze Szczecinka zatrzymali czteroosobową rodzinę, która regularnie okradała lokalny market w Barwicach.

Edycja tekstu: Michał Tesarski

Matka, syn, synowa i zaledwie trzynastoletnia córka znaleźli prosty sposób na "darmowe zakupy". Podchodzili do kas samoobsługowych, skanowali tylko kilka produktów, a resztę towaru pakowali prosto do toreb.Gdy sprawą zajęła się policja, okazało się, że w ten sposób rodzina wyniosła ze sklepu asortyment wart prawie 3 tysiące złotych.Trzy dorosłe osoby usłyszały już zarzuty, grozi im do 5 lat więzienia. Losem najmłodszej, trzynastoletniej wspólniczki zajmie się Sąd Rodzinny i Nieletnich w Szczecinku.