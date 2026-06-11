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"Szacunkowo w Polsce około 3 milionów dzieci to bierni palacze"

Region Natalia Chodań

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Co roku ponad 8 mln ludzi na świecie umiera z powodu chorób odtytoniowych.
Niepokojącym zjawiskiem jest rozpoczynanie palenia już przez młodzież w wieku szkolnym. 60 proc. nastolatków, w tym prawie połowa 15 - latków ma już za sobą inicjację tytoniową.

Palenie tytoniu oraz używanie e-papierosów stanowi jedno z największych zagrożeń dla zdrowia młodego pokolenia w Polsce. Małgorzata Kapłan, rzeczniczka prasowa zachodniopomorskiego sanepidu mówi, że Inspekcja Sanitarna intensywnie prowadzi działania edukacyjne związane ze szkodliwością tytoniu.

- Poruszane są przede wszystkim tematy związane z zagrożeniami związanymi z używaniem papierosów elektronicznych i innych wyrobów nikotynowych. Młodzież dowiaduje się, jaki wpływ mają one na zdrowie i codzienne funkcjonowanie - podkreśla Kapłan.

Finał akcji zaplanowano na 11 czerwca w Zespole Szkół Sportowych przy ulicy Małopolskiej w Szczecinie.

- Odbędzie się lekcja pod hasłem "Lepsze bieganie niż wapowanie", podczas której uczniowie pokażą, że aktywność fizyczna i sport to lepszy wybór niż sięganie po e-papierosy - dodaje rzeczniczka.

Każdego dnia po pierwszego papierosa sięga około 500 nieletnich osób

Oprócz szkodliwości dla zdrowia palenia czynnego należy pamiętać o równie szkodliwym wpływie palenia biernego. Szacunkowo w Polsce około 3 milionów dzieci to bierni palacze.

Edycja tekstu: Michał Tesarski
Relacja Natalii Chodań

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